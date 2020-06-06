На Волині поховали останню представницю УПА Ковельського району Ганну Зелену

Клима Савура, 96-річною Ганною Зеленою.



Жінка пройшла сталінські репресії: відбула десятирічне заслання у Норильську, де взяла участь у відомому повстанні. Відспівали Ганну Йонівну у волинському храмі Святого апостола і євангеліста Іоана Богослова ПЦУ.





Померла українська підпільниця напередодні ввечері, розповіла Лідія Козуля, яка в цей час приїхала провідати Ганну Йонівну. Каже: Ганна була останньою повстанкою з Ковельською району.



"Ми постійно з нею спілкувалися, вона чекала мене. Я приїхала позатієї ночі, переночувала з нею. Вона вже не реагувала, але руку стиснула, відчувала. А вчора ввечері я приїхала до неї в шостій годині, залишилась сама з нею на ніч переночувати і о восьмій вечора вона померла в мене на очах. Звичайно, я родину викликала", — говорить односельчанка.



Зі слів Лідії Козулі, Ганна Зелена приєдналася до повстанців ще будучи молодою дівчинкою. За своє життя пережила багато горя: зазнала катувань, допитів, майже 10 років каторги в Норильському концтаборі, а після всього пережитого повернулася в Скулин на Волинь.



"Грипси в коси листи вплітала, переживала багато, в будах собачих спала. Було дуже важко – катували її дуже. Там і голки під нігті вганяли, електрикою били, кров висмоктували всю в таборах тих. В тому повстанні вона брала участь, отримала розривну кулю, лікувалася дуже довго", — говорить товаришка Ганни Йонівни.



Онука Ганни Зеленої Наталія Сидорук розповіла, що її баба любила історію і творила її свого часу. До останніх днів життя, каже, колишня зв'язкова пам'ятала всіх поіменно та переповідала життєві сторії.



"Любила баба, щоб її слухали. Вона любила розповідати, доповідати, доносити. Бабуся така активна, вона не любила пропускати будь-яких бесід. Весілля, баба: все, мене везіте. Вона знайде транспорт – везіте. Прийдіте. Мені фото, мені все, я хочу це все бачити. Така була баба: я хочу, мені треба і я повинна бути", — пригадує онука.



На початку війни в 2014 році познайомився з Ганною Зеленою волинянин Сергій Приходько. Каже: з побратимом Михайлом Ухманом записали інтерв’ю з Ганною Йонівною і зняли фільм під назвою "Шлях поколінь", в основі якого боротьба українських повстанців з німецькими та радянськими військами, а також російсько-українська війна.



"Вона нам казала: "Хлопці, бийте їх, бийте їх як можете, бо прийдуть сюди – біда буде. Це ще було до повномасштабного вторгнення", — сказав військовий.



Товаришка Лідія Козуля додала, що Ганна Йонівна важко сприймала повномасштабну війну через смерті молодих захисників і найбільше мріяла дочекатися перемоги України.



Поховали волинську підпільницю на цвинтарі у рідному селі поруч з могилою її чоловіка.



Довідково: Ганна Зелена народилася 20 квітня 1927 року у селі Скулин, була найменшою в родині Абрамчуків. Дитиною закінчила два класи польської школи. У 14 років, після того, як німці спалили її село, Ганна Абрамчук вступила до лав української повстанської армії. Після кількох добре виконаних завдань її представили командиру УПА-Північ Климу Савурі. Волинянка склала присягу, стала його зв’язковою.



У 2021 році під час інтерв'ю Ганна Зелена розповідала, що із повстанцями працювала до 1944-го року. Коли в село прийшла Червона армія, розташування "Золотої роти УПА" здала односельчанка. Неповнолітню Ганну Зелену тоді визнали ворогом народу, військовий трибунал засудив її до 10 років каторги в Норильську і п'яти років позбавлення громадянських прав.



У 1953 році волинянка була учасницею повстання політв’язнів, під час якого отримала важке вогнепальне поранення і інвалідність. У засланні зв'язкова УПА зазнала тортур і знущань. Згодом майже все життя в радянському союзі прожила з клеймом "бандерівка".



В останні роки життя літня жінка пережила інсульт, погано говорила, але мала світлу пам'ять і ніколи не відмовляла у проханні розповісти про Українську повстанську армію і боротьбу українців. За Ганною Зеленою доглядали соціальні працівники.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Скулин Ковельського району 20 листопада попрощалися з останньою представницею УПА Ковельського району, колишньою зв'язковою полковника Української Повстанської Армії, 96-річноюЖінка пройшла сталінські репресії: відбула десятирічне заслання у Норильську, де взяла участь у відомому повстанні. Відспівали Ганну Йонівну у волинському храмі Святого апостола і євангеліста Іоана Богослова ПЦУ.Померла українська підпільниця напередодні ввечері, розповіла Суспільному її товаришка, яка в цей час приїхала провідати Ганну Йонівну. Каже: Ганна була останньою повстанкою з Ковельською району."Ми постійно з нею спілкувалися, вона чекала мене. Я приїхала позатієї ночі, переночувала з нею. Вона вже не реагувала, але руку стиснула, відчувала. А вчора ввечері я приїхала до неї в шостій годині, залишилась сама з нею на ніч переночувати і о восьмій вечора вона померла в мене на очах. Звичайно, я родину викликала", — говорить односельчанка.Зі слів Лідії Козулі, Ганна Зелена приєдналася до повстанців ще будучи молодою дівчинкою. За своє життя пережила багато горя: зазнала катувань, допитів, майже 10 років каторги в Норильському концтаборі, а після всього пережитого повернулася в Скулин на Волинь."Грипси в коси листи вплітала, переживала багато, в будах собачих спала. Було дуже важко – катували її дуже. Там і голки під нігті вганяли, електрикою били, кров висмоктували всю в таборах тих. В тому повстанні вона брала участь, отримала розривну кулю, лікувалася дуже довго", — говорить товаришка Ганни Йонівни.Онука Ганни Зеленоїрозповіла, що її баба любила історію і творила її свого часу. До останніх днів життя, каже, колишня зв'язкова пам'ятала всіх поіменно та переповідала життєві сторії."Любила баба, щоб її слухали. Вона любила розповідати, доповідати, доносити. Бабуся така активна, вона не любила пропускати будь-яких бесід. Весілля, баба: все, мене везіте. Вона знайде транспорт – везіте. Прийдіте. Мені фото, мені все, я хочу це все бачити. Така була баба: я хочу, мені треба і я повинна бути", — пригадує онука.На початку війни в 2014 році познайомився з Ганною Зеленою волинянин Сергій Приходько. Каже: з побратимом Михайлом Ухманом записали інтерв’ю з Ганною Йонівною і зняли фільм під назвою "Шлях поколінь", в основі якого боротьба українських повстанців з німецькими та радянськими військами, а також російсько-українська війна."Вона нам казала: "Хлопці, бийте їх, бийте їх як можете, бо прийдуть сюди – біда буде. Це ще було до повномасштабного вторгнення", — сказав військовий.Товаришка Лідія Козуля додала, що Ганна Йонівна важко сприймала повномасштабну війну через смерті молодих захисників і найбільше мріяла дочекатися перемоги України.Поховали волинську підпільницю на цвинтарі у рідному селі поруч з могилою її чоловіка.Довідково: Ганна Зелена народилася 20 квітня 1927 року у селі Скулин, була найменшою в родині Абрамчуків. Дитиною закінчила два класи польської школи. У 14 років, після того, як німці спалили її село, Ганна Абрамчук вступила до лав української повстанської армії. Після кількох добре виконаних завдань її представили командиру УПА-Північ Климу Савурі. Волинянка склала присягу, стала його зв’язковою.У 2021 році під час інтерв'ю Ганна Зелена розповідала, що із повстанцями працювала до 1944-го року. Коли в село прийшла Червона армія, розташування "Золотої роти УПА" здала односельчанка. Неповнолітню Ганну Зелену тоді визнали ворогом народу, військовий трибунал засудив її до 10 років каторги в Норильську і п'яти років позбавлення громадянських прав.У 1953 році волинянка була учасницею повстання політв’язнів, під час якого отримала важке вогнепальне поранення і інвалідність. У засланні зв'язкова УПА зазнала тортур і знущань. Згодом майже все життя в радянському союзі прожила з клеймом "бандерівка".В останні роки життя літня жінка пережила інсульт, погано говорила, але мала світлу пам'ять і ніколи не відмовляла у проханні розповісти про Українську повстанську армію і боротьбу українців. За Ганною Зеленою доглядали соціальні працівники.

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