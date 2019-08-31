Захисники з Луцького району отримали високі державні нагороди

Володимир Добровольський та Олександр Артисюк отримали високі державні відзнаки.



Нагороди воїнам вручили нещодавно. Про це повідомляє





Володимир Добровольський отримав почесний нагрудний знак «Золотий хрест» від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цією нагородою відзначають осіб рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.



Олександру Артисюку вручили медаль «За врятоване життя» від президента України Володимира Зеленського. Це – державна нагорода для нагородження громадян України, іноземців та осіб без громадянства за врятування життя людини, активну благодійну, гуманістичну та іншу діяльність у справі охорони здоров'я громадян, запобігання нещасним випадкам з людьми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захисники України з міста Рожище, військовослужбовці 47 окремої артилерійської бригадитаотримали високі державні відзнаки.Нагороди воїнам вручили нещодавно. Про це повідомляє Район.Рожище Володимир Добровольський отримав почесний нагрудний знак «Золотий хрест» від головнокомандувача Збройних сил України. Цією нагородою відзначають осіб рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.Олександру Артисюку вручили медаль «За врятоване життя» від президента України. Це – державна нагорода для нагородження громадян України, іноземців та осіб без громадянства за врятування життя людини, активну благодійну, гуманістичну та іншу діяльність у справі охорони здоров'я громадян, запобігання нещасним випадкам з людьми.

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