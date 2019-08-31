Захисники з Луцького району отримали високі державні нагороди

Захисники з Луцького району отримали високі державні нагороди
Захисники України з міста Рожище, військовослужбовці 47 окремої артилерійської бригади Володимир Добровольський та Олександр Артисюк отримали високі державні відзнаки.

Нагороди воїнам вручили нещодавно. Про це повідомляє Район.Рожище.

Захисники з Луцького району отримали високі державні нагороди

Володимир Добровольський отримав почесний нагрудний знак «Золотий хрест» від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цією нагородою відзначають осіб рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.

Олександру Артисюку вручили медаль «За врятоване життя» від президента України Володимира Зеленського. Це – державна нагорода для нагородження громадян України, іноземців та осіб без громадянства за врятування життя людини, активну благодійну, гуманістичну та іншу діяльність у справі охорони здоров'я громадян, запобігання нещасним випадкам з людьми.

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Теги: нагороди, ЗСУ
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