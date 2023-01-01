Польські фермери приєднаються до акції протесту на кордоні з Україною

Польські фермери приєднаються до акції протесту на кордоні з Україною
Близько 100 фермерів з асоціації Betrayed Countryside планують із 23 листопада провести триденну акцію протесту на прикордонному переході з Україною в Медиці, приєднавшись до протесту польських перевізників.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на одного з організаторів Лукаша Мартина.

Фермери хочуть розміститися на четвертому переході між Україною та Польщею, який поки не заблокований польськими перевізниками, — на Шегинях.

"Фермери були першою групою, яка постраждала, — сказав Мартин. — Зараз є транспортні компанії. Питання в тому, хто буде наступним".

Голова "Укртрансбезпеки" Євген Зборовський в ефірі розповів, що українська делегація на кордоні спілкувалася з учасниками протесту та перевізниками. Блокування триває. Україна щодня веде перемовини з польською стороною — урядом, органами місцевого самоврядування, воєводствами, які ухвалюють рішення про мітинг. Вимоги перевізників — створити окрему чергу для машин під номерами ЄС та обмежити кількість дозволів на вантажні перевезення до 180 тисяч із кожної сторони — як було до повномасштабної війни.

"Тисячі українських перевізників заблоковані в Польщі і не можуть нормально здійснювати перевезення. Вимоги протестувальників ультимативні, вони ніяк не можуть бути виконані. Ідеться про 180 тисяч дозволів, що неможливо, бо це рівень до повномасштабної війни, коли в нас було більше видів транспорту, зокрема, багато товарів перевозилося морем", — пояснює Зборовський.

Посадовець додав, що потрібен товарообіг, провезення зброї, тому що це запорука сильної української економіки. Стан, що склався зараз — удар по ній. Уже десять днів українські вантажівки стоять на території Польщі. Черга розтягнулась на десятки кілометрів.

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Теги: страйк, фермери, кордон, Польща
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