Польські фермери приєднаються до акції протесту на кордоні з Україною

Близько 100 фермерів з асоціації Betrayed Countryside планують із 23 листопада провести триденну акцію протесту на прикордонному переході з Україною в Медиці, приєднавшись до протесту польських перевізників.Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на одного з організаторівФермери хочуть розміститися на четвертому переході між Україною та Польщею, який поки не заблокований польськими перевізниками, — на Шегинях."Фермери були першою групою, яка постраждала, — сказав Мартин. — Зараз є транспортні компанії. Питання в тому, хто буде наступним".Голова "Укртрансбезпеки"в ефірі розповів, що українська делегація на кордоні спілкувалася з учасниками протесту та перевізниками. Блокування триває. Україна щодня веде перемовини з польською стороною — урядом, органами місцевого самоврядування, воєводствами, які ухвалюють рішення про мітинг. Вимоги перевізників — створити окрему чергу для машин під номерами ЄС та обмежити кількість дозволів на вантажні перевезення до 180 тисяч із кожної сторони — як було до повномасштабної війни."Тисячі українських перевізників заблоковані в Польщі і не можуть нормально здійснювати перевезення. Вимоги протестувальників ультимативні, вони ніяк не можуть бути виконані. Ідеться про 180 тисяч дозволів, що неможливо, бо це рівень до повномасштабної війни, коли в нас було більше видів транспорту, зокрема, багато товарів перевозилося морем", — пояснює Зборовський.Посадовець додав, що потрібен товарообіг, провезення зброї, тому що це запорука сильної української економіки. Стан, що склався зараз — удар по ній. Уже десять днів українські вантажівки стоять на території Польщі. Черга розтягнулась на десятки кілометрів.