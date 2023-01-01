Подружжя освітян із Харкова знайшли другу домівку на Волині

Через постійні обстріли та руйнування будинку Микола Рябчиков з дружиною Ольгою вимушені були покинути рідний Харків у перший тиждень повномасштабного вторгнення.

Чоловік працював в Українській інженерній академії, дружина — в Харківському ліцеї. У Луцьку родина нещодавно переїхала у нове житло, яке надали Миколі Рябчикові з дружиною у Луцькому національному технічному університеті, передає Суспільне.

Чоловікові запропонували роботу викладача на кафедрі технологій легкої промисловості, тому погодився переїхати на Волинь з дружиною.

"В першу ніч перед нашим будинком був артилерійський бій, російську атаку відбивали курсанти військових училищ з Харкова. Район "П'ятихатки", де ми жили, розташований найближче до Росії — за 30 кілометрів", — розповів Суспільному Микола Рябчиков.

Виїжджати з міста на власному автомобілі через постійні обстріли було небезпечно, тому родина покинула місто на евакуаційному потязі.

"Нам вдалося сісти на електричку до Тернополя, де місць у вагонах вже не було, тому сиділи в тамбурі, — каже Микола Рябчиков. — З речей у рюкзак ми поклали лише документи, комп’ютер і спальні мішки. І ці спальні мішки нас врятували від холоду".

"Ми виїжджали у темряві, під вибухи бомб на вокзалі, — ділиться спогадами дружина Ольга Рябчикова. — І це було дійсно страшно".

До життя у Луцьку родина з Харкова уже призвичаїлася, знайшла тут друзів. Але душа, каже жінка, все одно болить за рідним містом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ВПО, Харків, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Клумби проти дронів: скільки обласні центри витратили на ЗСУ, а скільки – на благоустрій
Український снайпер ліквідував окупанта на відстані 3,8 км, встановивши світовий рекорд
«Студентська рада – це не просто школа лідерства, це життя лідера», – голова Студради ВНУ Максим Пивоварчук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
21 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Подружжя освітян із Харкова знайшли другу домівку на Волині
20 листопад, 23:55
Луцький міськрайонний суд запрошує на роботу
20 листопад, 23:34
Польські фермери приєднаються до акції протесту на кордоні з Україною
20 листопад, 22:44
Захисники з Луцького району отримали високі державні нагороди
20 листопад, 22:14
Схожі новини
На Волині 66 переселенців отримали ваучери на навчання На Волині 66 переселенців отримали ваучери на навчання
07 листопад, 22:35
У Луцьку презентували соціальний фотопроєкт для переселенців «Очі – дзеркало душі» У Луцьку презентували соціальний фотопроєкт для переселенців «Очі – дзеркало душі»
20 жовтень, 11:00
«До 12 вибухів за ніч, це страшно». Переселенка з Харкова почала життя спочатку у Луцьку «До 12 вибухів за ніч, це страшно». Переселенка з Харкова почала життя спочатку у Луцьку
14 червень, 19:05
Переселенець на інвалідному візку переїхав до Луцька з дружиною і двома дітьми Переселенець на інвалідному візку переїхав до Луцька з дружиною і двома дітьми
23 травень, 14:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
21 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Подружжя освітян із Харкова знайшли другу домівку на Волині
20 листопад, 23:55
 0
Луцький міськрайонний суд запрошує на роботу
20 листопад, 23:34
 0
Польські фермери приєднаються до акції протесту на кордоні з Україною
20 листопад, 22:44
 0
Захисники з Луцького району отримали високі державні нагороди
20 листопад, 22:14
 0
Медіа
відео
1/8