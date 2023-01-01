Подружжя освітян із Харкова знайшли другу домівку на Волині

Микола Рябчиков з дружиною Ольгою вимушені були покинути рідний Харків у перший тиждень повномасштабного вторгнення.



Чоловік працював в Українській інженерній академії, дружина — в Харківському ліцеї. У Луцьку родина нещодавно переїхала у нове житло, яке надали Миколі Рябчикові з дружиною у Луцькому національному технічному університеті, передає



Чоловікові запропонували роботу викладача на кафедрі технологій легкої промисловості, тому погодився переїхати на Волинь з дружиною.



"В першу ніч перед нашим будинком був артилерійський бій, російську атаку відбивали курсанти військових училищ з Харкова. Район "П'ятихатки", де ми жили, розташований найближче до Росії — за 30 кілометрів", — розповів Суспільному Микола Рябчиков.



Виїжджати з міста на власному автомобілі через постійні обстріли було небезпечно, тому родина покинула місто на евакуаційному потязі.



"Нам вдалося сісти на електричку до Тернополя, де місць у вагонах вже не було, тому сиділи в тамбурі, — каже Микола Рябчиков. — З речей у рюкзак ми поклали лише документи, комп’ютер і спальні мішки. І ці спальні мішки нас врятували від холоду".



"Ми виїжджали у темряві, під вибухи бомб на вокзалі, — ділиться спогадами дружина Ольга Рябчикова. — І це було дійсно страшно".



До життя у Луцьку родина з Харкова уже призвичаїлася, знайшла тут друзів. Але душа, каже жінка, все одно болить за рідним містом.

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