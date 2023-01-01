Велике церковне свято 21 листопада: що треба і що не можна робити на Третю Пречисту

21 листопада за новим церковним календарем відзначають велике свято - Введення в храм Пресвятої Богородиці. У народі його також називають Третя Пречиста. Про традиції, заборони, народні прикмети дня і кого вшановують у цей день за старим стилем - розповідаємо в матеріалі.21 листопада (4 грудня за старим стилем) відзначають одне з дванадцяти найважливіших свят Православної Церкви - Введення в храм Пресвятої Богородиці.За збереженими свідченнями, у батьків Пресвятої Богородицітадовго не було дітей. Вони багато молилися Господу, і коли народилася дочка, то дали обітницю, що присвятять її Богу. Маленькажила з батьками в Назареті до трьох років, а потім Іоаким і Анна разом із родичами, під спів священних пісень і з запаленими свічками повели доньку до Єрусалимського храму.У дорозі вони були три дні. У храмі їх зустріли священики й архієрей Захарія. Марію підвели до храму і поставили на першу сходинку, а наступні 14 вона здолала сама. Первосвященик Захарія (батько Іоанна Хрестителя) ввів її до вівтаря і показав місце молитви. При храмі Марія прожила до 15 років: читала Святе Письмо, займалася рукоділлям, молилася. Потім первосвященик і священики порадили їй вийти заміж, але Марія відповіла, що хоче присвятити себе Богові. Тоді за порадою згори священик Захарія запропонував старому Йосипу стати опікуном Марії, щоб стати хранителем її обітниці. Вони побралися і вирушили в Назарет.Введення в храм Пресвятої Богородиці - дуже глибоке за змістом свято: переступивши поріг Єрусалимського храму, Марії було уготовано стати "одухотвореним Храмом". Будь-яка людина так само вводиться в Церкву через Таїнство Хрещення - це і є введення людини в храм.За прикметами дня дивилися, якими будуть погода і весна:- туман зранку - скоро настане відлига;- сніг пішов уранці - Великдень буде таким самим;- сніг із дощем цього дня - чекай навесні негод.У народному календарі 21 листопада - свято Введення, Третя Пречиста. Цей день традиційно асоціювали з настанням зими: "Введення прийшло - зиму привело".У велике релігійне свято є низка заборон. Що сьогодні не можна робити:- займатися важкою працею - за можливості потрібно присвятити цей час молитві та думкам про духовне;- шити, вишивати, прибирати, прати, робити інші справи по господарству;- лаятися, сваритися і вживати алкоголь;- метушитися, поспішати і поспішати - вважається, що хто поспішає, той весь рік не встигне.За народними прикметами, цього дня в жодному разі не варто давати комусь у борг - це обіцяє бідність у найближчі місяці.У це свято добре піти до храму, поставити свічку і помолитися. У Богородиці просять здоров'я, захисту і заступництва, моляться про зцілення від різних захворювань, про допомогу, про зміцнення віри, про прощення гріхів, вдале заміжжя.На Введення також ведуть діток до церкви на першу сповідь - за православною традицією починають сповідатися з семи років. Після служби хресні дарують своїм хрещеникам подарунки, пригощають солодощами.День вважається хорошим для здійснення угод і продажу. За старих часів вірили, що зима в цей час роз'їжджає на санях, тому намагалися до Введення привести до ладу і свої сани - напередодні добре буде автомобілістам поміняти літню гуму на зимову.Триває Різдвяний піст, але в це велике свято тим, хто постує, дозволяється гаряча їжа з олією, риба і трохи вина.