21 листопада на Волині: гортаючи календар

21 листопада на Волині: гортаючи календар
День народження 21 листопада святкують керівниця Дія.Бізнес у Луцьку Тетяна Зубрик (на фото) та журналіст, ведучий Михайло Кузьмич.

Цього дня також особисте свято у директора ДВТП «Волиньфармпостач» Михайла Півнюка.

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Павло, Олексій, Володимир, Микола, Ада.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий та бажаємо їм здоров’я, миру й достатку.

21 листопада (4 грудня за старим стилем) відзначають одне з дванадцяти найважливіших свят Православної Церкви - Введення в храм Пресвятої Богородиці.

За збереженими свідченнями, у батьків Пресвятої Богородиці Іоакима та Анни довго не було дітей. Вони багато молилися Господу, і коли народилася дочка, то дали обітницю, що присвятять її Богу. Маленька Марія жила з батьками в Назареті до трьох років, а потім Іоаким і Анна разом із родичами, під спів священних пісень і з запаленими свічками повели доньку до Єрусалимського храму.

Введення в храм Пресвятої Богородиці - дуже глибоке за змістом свято: переступивши поріг Єрусалимського храму, Марії було уготовано стати "одухотвореним Храмом". Будь-яка людина так само вводиться в Церкву через Таїнство Хрещення - це і є введення людини в храм.


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Теги: дні народження, свята, іменини
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