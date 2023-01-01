21 листопада на Волині: гортаючи календар

День народження 21 листопада святкують керівниця Дія.Бізнес у Луцьку(на фото) та журналіст, ведучийЦього дня також особисте свято у директора ДВТП «Волиньфармпостач»Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Павло, Олексій, Володимир, Микола, Ада.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий та бажаємо їм здоров’я, миру й достатку.21 листопада (4 грудня за старим стилем) відзначають одне з дванадцяти найважливіших свят Православної Церкви - Введення в храм Пресвятої Богородиці.За збереженими свідченнями, у батьків Пресвятої Богородиці Іоакима та Анни довго не було дітей. Вони багато молилися Господу, і коли народилася дочка, то дали обітницю, що присвятять її Богу. Маленька Марія жила з батьками в Назареті до трьох років, а потім Іоаким і Анна разом із родичами, під спів священних пісень і з запаленими свічками повели доньку до Єрусалимського храму.Введення в храм Пресвятої Богородиці - дуже глибоке за змістом свято: переступивши поріг Єрусалимського храму, Марії було уготовано стати "одухотвореним Храмом". Будь-яка людина так само вводиться в Церкву через Таїнство Хрещення - це і є введення людини в храм.