Вчителька на Волині відсудила поновлення на посаді та гроші

Микола Оніщук. Також вона відсудила понад 75 тисяч гривень зарплати за той період, поки не працювала.



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Через психологічний тиск директора вчителька трудового навчання Машівського ліцею Вікторію Капітанюк змушена була покинути роботу. Оніщуку дисциплінарна комісія оголосила догану. А Вікторія звернулася до Любомльського районного суду.



16-го жовтня Любомльський районний суд розглянув цивільну справу за позовом Вікторії Капітанюк до Машівського ліцею про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та стягнення моральної шкоди.



У позовній заяві Вікторія просила поновити її на посаді вчителя трудового навчання, стягнути з відповідача середній заробіток за час вимушеного прогулу з 1-го листопада 2022 року до дня ухвалення судом рішення, а також стягнути з Машівського ліцею заподіяну моральну шкоду в сумі 2 тисячі гривень.



«Принижував, примушував до незаконної роботи, погрожував звільнити «по статті» та заставив звільнитися проти моєї волі», – свідчила Вікторія Капітанюк



У суді вчителька розповіла, що 1-го вересня 2022 року перервала декретну відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та почала працювати вчителькою трудового навчання Машівського ліцею, а за сумісництвом – вихователем із супроводу. Однак, як виявилось, посада вихователя із супроводу у закладі не була необхідною, оскільки у школі на той час уже не було автобуса (його передали на потреби військових), тож не могла здійснювати організований підвіз дітей. Але, мовляв, директор змушував її брати на себе функції вихователя із супроводу, хоч вона й не погоджувалась та неодноразово зверталася до нього про звільнення її від цих обов’язків (як усно, так і письмово). Директор ігнорував заяви, не давав на них відповіді. Крім того, він порвав її заяву про повернення в декретну відпустку.



Зрозумівши з часом, що вчителька не погоджується на незаконну співпрацю, 31-го жовтня директор Оніщук, погрожуючи їй, змусив написати заяву на звільнення за згодою сторін з основної посади – вчителя трудового навчання. Згодом вона, зрозумівши, що лишилась без роботи, знову написала заяву, оскільки вакансія була вільною, а вона, як матір двох дітей, мала пріоритетне право. Однак Оніщук її заяву не розглянув і не надав відповіді.



Вікторія Капітанюк наголосила, що звільнення відбулося за відсутності її власного внутрішнього волевиявлення, під психологічним тиском директора й впливом численних погроз у зв’язку з незгодою працювати на незаконних умовах.



«Від працівників Вишнівської сільради я дізналася, що через мене не можуть нарахувати заробітної плати усім працівникам ліцею, оскільки за відсутності водія та автобуса, посада вихователя із супроводу повинна бути вакантною. Через таку ситуацію неодноразово ходила до директора, щоб звільнитися з цієї посади. Однак директор сказав: «Будете робити так, як я скажу. Ви працюєте у мене в школі». Оскільки на мої усні заяви директор не реагував, 27-го вересня 2022 року, в кінці робочого дня, попросила секретаря зареєструвати заяву про звільнення з посади вихователя із супроводу.



Одночасно написала заяву у Вишнівську сільську раду про відмову від заробітної плати за цією посадою. Наступного дня директор у некоректній формі мене обізвав та неодноразово повторив, що вона працює у нього в закладі, тому саме він буде говорити, що їй робити. Потому він наказав написати заяву про звільнення за згодою сторін, а в разі відмови – погрожував звільнити «по статті», – зазначила позивачка.



Також вона зауважила, що їй була заподіяна моральна шкода, яка обумовлена моральним тиском, залякуванням, примушуванням до роботи без належного забезпечення умов й протиправних дій, що призвело до звільнення й написання заяви всупереч її волі, а також моральним та фізичним стражданням, внаслідок порушення її законного права на заробітну плату, приниженням честі, гідності, ігноруванням її прав, втратою у зв’язку із цим престижу та ділової репутації серед співпрацівників, знайомих, друзів та родичів. Заподіяну моральну шкоду Вікторія оцінила у 2 тисячі гривень.



Директор Машівського ліцею Микола Оніщук позов не визнав. Пояснив, що, нібито, жодного упередженого ставлення або психологічного, морального чи фізичного тиску на позивача ніколи не чинив. А спірна ситуація, за його словами, виникла виключно через неупереджене ставлення Вишнівської сільської ради до нього як директора. Оніщук зауважив, що йому достовірно відомо, що за відсутності водія та автобуса аналогічна посада вихователя із супроводу була в інших школах, проте до цих шкіл жодних претензій не було. Позивачка, мовляв, дійсно неодноразово писала заяви на звільнення, однак у кожному випадку він їй говорив, що вона ще молода та неосвічена, тому непотрібно розкидатися такими заявами.



Оніщук висловив думку, що позивач не витримала тиску зі сторони Вишнівської сільської ради, тому й написала заяву на звільнення. Оскільки для себе вона прийняла таке рішення, заяву погодив та повідомив, що через два місяці візьме її назад на роботу. Наступного дня у Вишнівській сільській раді Вікторію Капітанюк, за його словами, примусили написати на нього скаргу. Крім цього він зазначив, що із заявою про звільнення з посади вихователя із супроводу вчителька до нього ніколи не зверталась, як і не зверталась із заявою про надання відпустки по догляду за дитиною.



Однак суддя спростував доводи Оніщука про те, що позивачка такої заяви не писала, адже серед доказів є копія такої заяви, яка зареєстрована в журналі вхідної кореспонденції ліцею під №221 та надана позивачем, а також показання свідків. Окрім цього, на думку судді, безпідставними є доводи директора ліцею про те, що він стримував позивача від звільнення, відхиляючи таку її заяву. Адже свідки в суді підтвердили слова вчительки.



Відтак, розглянувши усі матеріали страви та заслухавши свідків, суд вирішив задовольнити позов Вікторії Капітанюк: скасувати наказ Машівського ліцею про її звільнення, поновити на посаді вчителя трудового навчання з 1-го листопада та стягнути з Машівського ліцею в її користь середній заробіток за 250 днів вимушеного прогулу в розмірі 75 тисяч 247 гривень і ще 2 тисячі гривень – компенсації заподіяної моральної шкоди.



Окрім цього, Миколі Оніщуку доведеться сплатити в дохід держави 2 тисячі 147 гривень судового збору.



Однак, директор ліцею ще може подати апеляційну скаргу до Волинського апеляційного суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд поновив на посаді вчительку Машівського ліцею Вишнівської сільської ради на Любомльщині, звільнитись яку змусив директор. Також вона відсудила понад 75 тисяч гривень зарплати за той період, поки не працювала.Про це повідомляє БУГ Через психологічний тиск директора вчителька трудового навчання Машівського ліцеюзмушена була покинути роботу. Оніщуку дисциплінарна комісія оголосила догану. А Вікторія звернулася до Любомльського районного суду.16-го жовтня Любомльський районний суд розглянув цивільну справу за позовом Вікторії Капітанюк до Машівського ліцею про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та стягнення моральної шкоди.У позовній заяві Вікторія просила поновити її на посаді вчителя трудового навчання, стягнути з відповідача середній заробіток за час вимушеного прогулу з 1-го листопада 2022 року до дня ухвалення судом рішення, а також стягнути з Машівського ліцею заподіяну моральну шкоду в сумі 2 тисячі гривень.«Принижував, примушував до незаконної роботи, погрожував звільнити «по статті» та заставив звільнитися проти моєї волі», – свідчила Вікторія КапітанюкУ суді вчителька розповіла, що 1-го вересня 2022 року перервала декретну відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та почала працювати вчителькою трудового навчання Машівського ліцею, а за сумісництвом – вихователем із супроводу. Однак, як виявилось, посада вихователя із супроводу у закладі не була необхідною, оскільки у школі на той час уже не було автобуса (його передали на потреби військових), тож не могла здійснювати організований підвіз дітей. Але, мовляв, директор змушував її брати на себе функції вихователя із супроводу, хоч вона й не погоджувалась та неодноразово зверталася до нього про звільнення її від цих обов’язків (як усно, так і письмово). Директор ігнорував заяви, не давав на них відповіді. Крім того, він порвав її заяву про повернення в декретну відпустку.Зрозумівши з часом, що вчителька не погоджується на незаконну співпрацю, 31-го жовтня директор Оніщук, погрожуючи їй, змусив написати заяву на звільнення за згодою сторін з основної посади – вчителя трудового навчання. Згодом вона, зрозумівши, що лишилась без роботи, знову написала заяву, оскільки вакансія була вільною, а вона, як матір двох дітей, мала пріоритетне право. Однак Оніщук її заяву не розглянув і не надав відповіді.Вікторія Капітанюк наголосила, що звільнення відбулося за відсутності її власного внутрішнього волевиявлення, під психологічним тиском директора й впливом численних погроз у зв’язку з незгодою працювати на незаконних умовах.«Від працівників Вишнівської сільради я дізналася, що через мене не можуть нарахувати заробітної плати усім працівникам ліцею, оскільки за відсутності водія та автобуса, посада вихователя із супроводу повинна бути вакантною. Через таку ситуацію неодноразово ходила до директора, щоб звільнитися з цієї посади. Однак директор сказав: «Будете робити так, як я скажу. Ви працюєте у мене в школі». Оскільки на мої усні заяви директор не реагував, 27-го вересня 2022 року, в кінці робочого дня, попросила секретаря зареєструвати заяву про звільнення з посади вихователя із супроводу.Одночасно написала заяву у Вишнівську сільську раду про відмову від заробітної плати за цією посадою. Наступного дня директор у некоректній формі мене обізвав та неодноразово повторив, що вона працює у нього в закладі, тому саме він буде говорити, що їй робити. Потому він наказав написати заяву про звільнення за згодою сторін, а в разі відмови – погрожував звільнити «по статті», – зазначила позивачка.Також вона зауважила, що їй була заподіяна моральна шкода, яка обумовлена моральним тиском, залякуванням, примушуванням до роботи без належного забезпечення умов й протиправних дій, що призвело до звільнення й написання заяви всупереч її волі, а також моральним та фізичним стражданням, внаслідок порушення її законного права на заробітну плату, приниженням честі, гідності, ігноруванням її прав, втратою у зв’язку із цим престижу та ділової репутації серед співпрацівників, знайомих, друзів та родичів. Заподіяну моральну шкоду Вікторія оцінила у 2 тисячі гривень.Директор Машівського ліцею Микола Оніщук позов не визнав. Пояснив, що, нібито, жодного упередженого ставлення або психологічного, морального чи фізичного тиску на позивача ніколи не чинив. А спірна ситуація, за його словами, виникла виключно через неупереджене ставлення Вишнівської сільської ради до нього як директора. Оніщук зауважив, що йому достовірно відомо, що за відсутності водія та автобуса аналогічна посада вихователя із супроводу була в інших школах, проте до цих шкіл жодних претензій не було. Позивачка, мовляв, дійсно неодноразово писала заяви на звільнення, однак у кожному випадку він їй говорив, що вона ще молода та неосвічена, тому непотрібно розкидатися такими заявами.Оніщук висловив думку, що позивач не витримала тиску зі сторони Вишнівської сільської ради, тому й написала заяву на звільнення. Оскільки для себе вона прийняла таке рішення, заяву погодив та повідомив, що через два місяці візьме її назад на роботу. Наступного дня у Вишнівській сільській раді Вікторію Капітанюк, за його словами, примусили написати на нього скаргу. Крім цього він зазначив, що із заявою про звільнення з посади вихователя із супроводу вчителька до нього ніколи не зверталась, як і не зверталась із заявою про надання відпустки по догляду за дитиною.Однак суддя спростував доводи Оніщука про те, що позивачка такої заяви не писала, адже серед доказів є копія такої заяви, яка зареєстрована в журналі вхідної кореспонденції ліцею під №221 та надана позивачем, а також показання свідків. Окрім цього, на думку судді, безпідставними є доводи директора ліцею про те, що він стримував позивача від звільнення, відхиляючи таку її заяву. Адже свідки в суді підтвердили слова вчительки.Відтак, розглянувши усі матеріали страви та заслухавши свідків, суд вирішив задовольнити позов Вікторії Капітанюк: скасувати наказ Машівського ліцею про її звільнення, поновити на посаді вчителя трудового навчання з 1-го листопада та стягнути з Машівського ліцею в її користь середній заробіток за 250 днів вимушеного прогулу в розмірі 75 тисяч 247 гривень і ще 2 тисячі гривень – компенсації заподіяної моральної шкоди.Окрім цього, Миколі Оніщуку доведеться сплатити в дохід держави 2 тисячі 147 гривень судового збору.Однак, директор ліцею ще може подати апеляційну скаргу до Волинського апеляційного суду.

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