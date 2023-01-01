"Завісили фото з Маріуполя, щоб не порушити нірвану": в Києві спалахнув скандал через йогу в Музеї Шевченка

"Завісили фото з Маріуполя, щоб не порушити нірвану": в Києві спалахнув скандал через йогу в Музеї Шевченка
У Києві спалахнув скандал через те, що фітнес клуб вирішив провести заняття з йоги в музеї Тараса Шевченка, де зараз триває фотовиставка переможців World Press Photo. Цинізм ситуації полягає в тому, що особливо важкі фотографії з Маріуполя організатори завісили, щоб не проводити тренування на такому тлі.

Про це розповіла журналістка Крістіна Бердинських у Facebook.

"Про цю ситуацію мало хто знає, але думаю, все ж варто про неї розповісти. Нещодавно в музеї Тараса Шевченка відкрилася фотовиставка переможців World Press Photo. На першому поверсі переважно фотографії з війни в Україні. Дуже важкі. Головна - гігантська за розміром фотографія Evgeniy Maloletka з Маріуполя з вагітною жінкою, яку несуть на ношах. Виставка працює до 3-го грудня. Тим часом фітнес клуб вирішує провести заняття з йоги в музеї на цьому ж першому поверсі. І робить відеоанонс в інсті на тлі цих фото. В коментарях люди обурилися, звісно. Анонс видалили. І що робить далі йога студія і музей? Домовляються, що заняття пройде зранку до відкриття музею, а фотографії чимось накриють. Я довго не вірила, що так і зроблять, але так і зробили", - пише Бердинських.

Йогу провели, фото з Маріуполя прикрили.
"Завісили фото з Маріуполя, щоб не порушити нірвану": в Києві спалахнув скандал через йогу в Музеї Шевченка


Крістіна Бердинських додала, що людей на занятті було доволі багато.

"Людей було багато, може, не знали, що на фото (тішу себе надією)", - зазначила вона.

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