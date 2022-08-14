Співак з Луцька MONATIK озвучив назву зупинки електрички
Сьогодні, 07:02
Відомий співак з Луцька Дмитро Монатік озвучив станцію київської кільцевої електрички «Святошин».
Про це інформує ВСН.
Лучанин зазначив, що тепер станція «Святошин» звучить в ритмі MONATIK .
Також Дмитро поділився, що це досить символічно для нього, адже саме на «Святошині» він мешкав перший рік свого переїзду до столиці.
У Київській кільцевій електричці запустили нову «зіркову» озвучку. Тепер всі 20 станцій оголошують відомі люди – письменники, спортсмени, музиканти, телеведучі та навіть Борис Джонсон.
Окрім назв станцій, зірки розповідають цікаві факти про них та локації, до яких вони ведуть. А ще до озвучки додали фрази, що надихають.
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Про це інформує ВСН.
Лучанин зазначив, що тепер станція «Святошин» звучить в ритмі MONATIK .
Також Дмитро поділився, що це досить символічно для нього, адже саме на «Святошині» він мешкав перший рік свого переїзду до столиці.
У Київській кільцевій електричці запустили нову «зіркову» озвучку. Тепер всі 20 станцій оголошують відомі люди – письменники, спортсмени, музиканти, телеведучі та навіть Борис Джонсон.
Окрім назв станцій, зірки розповідають цікаві факти про них та локації, до яких вони ведуть. А ще до озвучки додали фрази, що надихають.
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