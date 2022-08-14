Співак з Луцька MONATIK озвучив назву зупинки електрички

Дмитро Монатік озвучив станцію київської кільцевої електрички «Святошин».



Про це інформує



Лучанин зазначив, що тепер станція «Святошин» звучить в ритмі MONATIK .



Також Дмитро поділився, що це досить символічно для нього, адже саме на «Святошині» він мешкав перший рік свого переїзду до столиці.



У Київській кільцевій електричці запустили нову «зіркову» озвучку. Тепер всі 20 станцій оголошують відомі люди – письменники, спортсмени, музиканти, телеведучі та навіть Борис Джонсон.



Окрім назв станцій, зірки розповідають цікаві факти про них та локації, до яких вони ведуть. А ще до озвучки додали фрази, що надихають.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відомий співак з Луцькаозвучив станцію київської кільцевої електрички «Святошин».Про це інформує ВСН Лучанин зазначив, що тепер станція «Святошин» звучить в ритмі MONATIK .Також Дмитро поділився, що це досить символічно для нього, адже саме на «Святошині» він мешкав перший рік свого переїзду до столиці.У Київській кільцевій електричці запустили нову «зіркову» озвучку. Тепер всі 20 станцій оголошують відомі люди – письменники, спортсмени, музиканти, телеведучі та навіть Борис Джонсон.Окрім назв станцій, зірки розповідають цікаві факти про них та локації, до яких вони ведуть. А ще до озвучки додали фрази, що надихають.

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