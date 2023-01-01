На Волині цієї ночі знищили «шахеди», – ОВА





Про це Юрій Погуляйко.



"Щодо нічної повітряної тривоги в області: за інформацією військових, на Волині було знищено безпілотники типу «шахед». Постраждалих немає, ситуація під контролем", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що цієї ночі на Волині повітряна тривога тривала близько 1,5 години.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині цієї ночі, 21 листопада, Сили оборони знищили безпілотники.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Щодо нічної повітряної тривоги в області: за інформацією військових, на Волині було знищено безпілотники типу «шахед». Постраждалих немає, ситуація під контролем", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що цієї ночі на Волині повітряна тривога тривала близько 1,5 години.

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