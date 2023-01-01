На Волині цієї ночі знищили «шахеди», – ОВА
Сьогодні, 08:54
На Волині цієї ночі, 21 листопада, Сили оборони знищили безпілотники.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Щодо нічної повітряної тривоги в області: за інформацією військових, на Волині було знищено безпілотники типу «шахед». Постраждалих немає, ситуація під контролем", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що цієї ночі на Волині повітряна тривога тривала близько 1,5 години.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Щодо нічної повітряної тривоги в області: за інформацією військових, на Волині було знищено безпілотники типу «шахед». Постраждалих немає, ситуація під контролем", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що цієї ночі на Волині повітряна тривога тривала близько 1,5 години.
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