Курс валют у Луцьку 21 листопада





Про це повідомляє



Євро купують за 40.65, а продають за 41.19.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.10, а продають за 9.46.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 листопада готівковий курс долара становить 37.42, продають його за 37.74.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.65, а продають за 41.19.Щодо польського злотого, то його купують за 9.10, а продають за 9.46.

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