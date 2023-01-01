Курс валют у Луцьку 21 листопада

Курс валют у Луцьку 21 листопада
21 листопада готівковий курс долара становить 37.42, продають його за 37.74.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.65, а продають за 41.19.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.10, а продають за 9.46.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Клумби проти дронів: скільки обласні центри витратили на ЗСУ, а скільки – на благоустрій
Український снайпер ліквідував окупанта на відстані 3,8 км, встановивши світовий рекорд
«Студентська рада – це не просто школа лідерства, це життя лідера», – голова Студради ВНУ Максим Пивоварчук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку спалахнула пожежа на дачному масиві
Сьогодні, 09:56
Збройні сили за добу знищили ще 610 окупантів
Сьогодні, 09:45
Курс валют у Луцьку 21 листопада
Сьогодні, 09:28
У Генштабі розповіли, яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на ранок 21 листопада
Сьогодні, 09:13
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 08:55
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 20 листопада Курс валют у Луцьку 20 листопада
20 листопад, 09:05
Курс валют у Луцьку 17 листопада Курс валют у Луцьку 17 листопада
17 листопад, 09:15
Курс валют у Луцьку 16 листопада Курс валют у Луцьку 16 листопада
16 листопад, 09:05
Курс валют у Луцьку 15 листопада Курс валют у Луцьку 15 листопада
15 листопад, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку BMW збив пішохода: постраждалий – у лікарні
Сьогодні, 10:41
 0
На Волині попрощалися з Героєм Дмитром Парфелюком
Сьогодні, 10:29
 0
Вибух поблизу Володимира: міський голова прокоментував ситуацію
Сьогодні, 10:25
 0
У Луцьку спалахнула пожежа на дачному масиві
Сьогодні, 09:56
 0
Збройні сили за добу знищили ще 610 окупантів
Сьогодні, 09:45
 0
Медіа
відео
1/8