Курс валют у Луцьку 21 листопада
Сьогодні, 09:28
21 листопада готівковий курс долара становить 37.42, продають його за 37.74.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.65, а продають за 41.19.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.10, а продають за 9.46.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.65, а продають за 41.19.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.10, а продають за 9.46.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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