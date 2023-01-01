Збройні сили за добу знищили ще 610 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11.23 орієнтовно склали:



✔ особового складу − близько 319 820 (+610) осіб,



✔ танків − 5 439 (+0) од,



✔ бойових броньованих машин ‒ 10 174 (+6) од,



✔ артилерійських систем − 7 752 (+4) од,



✔ РСЗВ − 899 (+0) од,



✔ засобів ППО − 588 (+0) од,



✔ літаків − 323 (+0) од,



✔ гелікоптерів − 324 (+0) од,



✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 771 (+7) од,



✔ крилатих ракет − 1 564 (+1) од,



✔ кораблів/катерів − 22 (+0) од,



✔ підводних човнів − 1 (+0) од,



✔ автомобільної техніки та автоцистерн − 10 134 (+7) од,



✔ спеціальної техніки − 1098 (+1) од.



Дані уточнюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони за добу знищили 610 загарбників.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.✔ особового складу − близько 319 820 (+610) осіб,✔ танків − 5 439 (+0) од,✔ бойових броньованих машин ‒ 10 174 (+6) од,✔ артилерійських систем − 7 752 (+4) од,✔ РСЗВ − 899 (+0) од,✔ засобів ППО − 588 (+0) од,✔ літаків − 323 (+0) од,✔ гелікоптерів − 324 (+0) од,✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 771 (+7) од,✔ крилатих ракет − 1 564 (+1) од,✔ кораблів/катерів − 22 (+0) од,✔ підводних човнів − 1 (+0) од,✔ автомобільної техніки та автоцистерн − 10 134 (+7) од,✔ спеціальної техніки − 1098 (+1) од.Дані уточнюються.

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