Збройні сили за добу знищили ще 610 окупантів
Сьогодні, 09:45
Сили оборони за добу знищили 610 загарбників.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу − близько 319 820 (+610) осіб,
✔ танків − 5 439 (+0) од,
✔ бойових броньованих машин ‒ 10 174 (+6) од,
✔ артилерійських систем − 7 752 (+4) од,
✔ РСЗВ − 899 (+0) од,
✔ засобів ППО − 588 (+0) од,
✔ літаків − 323 (+0) од,
✔ гелікоптерів − 324 (+0) од,
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 771 (+7) од,
✔ крилатих ракет − 1 564 (+1) од,
✔ кораблів/катерів − 22 (+0) од,
✔ підводних човнів − 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн − 10 134 (+7) од,
✔ спеціальної техніки − 1098 (+1) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу − близько 319 820 (+610) осіб,
✔ танків − 5 439 (+0) од,
✔ бойових броньованих машин ‒ 10 174 (+6) од,
✔ артилерійських систем − 7 752 (+4) од,
✔ РСЗВ − 899 (+0) од,
✔ засобів ППО − 588 (+0) од,
✔ літаків − 323 (+0) од,
✔ гелікоптерів − 324 (+0) од,
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 771 (+7) од,
✔ крилатих ракет − 1 564 (+1) од,
✔ кораблів/катерів − 22 (+0) од,
✔ підводних човнів − 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн − 10 134 (+7) од,
✔ спеціальної техніки − 1098 (+1) од.
Дані уточнюються.
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