Збройні сили за добу знищили ще 610 окупантів

Збройні сили за добу знищили ще 610 окупантів
Сили оборони за добу знищили 610 загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11.23 орієнтовно склали:

✔ особового складу − близько 319 820 (+610) осіб,

✔ танків − 5 439 (+0) од,

✔ бойових броньованих машин ‒ 10 174 (+6) од,

✔ артилерійських систем − 7 752 (+4) од,

✔ РСЗВ − 899 (+0) од,

✔ засобів ППО − 588 (+0) од,

✔ літаків − 323 (+0) од,

✔ гелікоптерів − 324 (+0) од,

✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 771 (+7) од,

✔ крилатих ракет − 1 564 (+1) од,

✔ кораблів/катерів − 22 (+0) од,

✔ підводних човнів − 1 (+0) од,

✔ автомобільної техніки та автоцистерн − 10 134 (+7) од,

✔ спеціальної техніки − 1098 (+1) од.

Дані уточнюються.


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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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