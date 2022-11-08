Вибух поблизу Володимира: міський голова прокоментував ситуацію
Сьогодні, 10:25
В ніч на 21 листопада неподалік від міста Володимир прилетів невідомий об'єкт.
Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
"Орієнтовно в 02:30-02:40 за містом, в напрямку Ковеля прилетів невідомий літальний об'єкт, який мав вибух. Цю інформацію я почув спочатку від військових, а далі від ДСНС.
Станом на 9 ранку працює група поліції, ДСНС щодо встановлення об'єкта, який сюди потрапив, та оцінки ймовірних збитків", - розповів Пальонка.
Зі слів міського голови, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, за інформацією Волинської ОВА, на території області цієї ночі Сили оборони знищили безпілотники.
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Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
"Орієнтовно в 02:30-02:40 за містом, в напрямку Ковеля прилетів невідомий літальний об'єкт, який мав вибух. Цю інформацію я почув спочатку від військових, а далі від ДСНС.
Станом на 9 ранку працює група поліції, ДСНС щодо встановлення об'єкта, який сюди потрапив, та оцінки ймовірних збитків", - розповів Пальонка.
Зі слів міського голови, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, за інформацією Волинської ОВА, на території області цієї ночі Сили оборони знищили безпілотники.
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