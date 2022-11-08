Вибух поблизу Володимира: міський голова прокоментував ситуацію

Вибух поблизу Володимира: міський голова прокоментував ситуацію
В ніч на 21 листопада неподалік від міста Володимир прилетів невідомий об'єкт.

Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

"Орієнтовно в 02:30-02:40 за містом, в напрямку Ковеля прилетів невідомий літальний об'єкт, який мав вибух. Цю інформацію я почув спочатку від військових, а далі від ДСНС.

Станом на 9 ранку працює група поліції, ДСНС щодо встановлення об'єкта, який сюди потрапив, та оцінки ймовірних збитків", - розповів Пальонка.

Зі слів міського голови, ніхто не постраждав.


Нагадаємо, за інформацією Волинської ОВА, на території області цієї ночі Сили оборони знищили безпілотники.

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Теги: вибух, Володимир, Ковель, Ігор Пальонка
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