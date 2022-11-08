Вибух поблизу Володимира: міський голова прокоментував ситуацію

В ніч на 21 листопада неподалік від міста Володимир прилетів невідомий об'єкт.Про це повідомив Володимирський міський голова"Орієнтовно в 02:30-02:40 за містом, в напрямку Ковеля прилетів невідомий літальний об'єкт, який мав вибух. Цю інформацію я почув спочатку від військових, а далі від ДСНС.Станом на 9 ранку працює група поліції, ДСНС щодо встановлення об'єкта, який сюди потрапив, та оцінки ймовірних збитків", - розповів Пальонка.Зі слів міського голови, ніхто не постраждав.Нагадаємо, за інформацією Волинської ОВА, на території області цієї ночі Сили оборони