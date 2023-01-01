На Волині попрощалися з Героєм Дмитром Парфелюком

На Волині попрощалися з Героєм Дмитром Парфелюком
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Дмитром Парфелюком.

Про це повідомили у на сторінці Раків.Ліс Церква ПЦУ у фейсбуці.

Парфелюк Дмитро Федорович, 1990 року народження, житель села Нуйно,
загинув під час виконання бойового завдання у населеному пункті Першотравневе Харківської області.

Бійця поховали на місцевому кладовищі села Нуйно.

"Воїн мужньо боровся за істинну незалежність нашої неньки України, за її свободу, життя та територіальну цілісність. Дуже сумно, коли гинуть українці, особливо з нашого Камінь-Каширського району. Ми будемо пам'ятати кожного Українського Героя, який здобував перемогу, проганяв російського агресора геть з нашої держави і який із-за цих причин поклав життя заради кожного українця. Багато наших полеглих захисників не дочекалися майбутнього миру та перемоги нашої", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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