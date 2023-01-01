У Луцьку BMW збив пішохода: постраждалий – у лікарні

У Луцьку BMW збив пішохода: постраждалий – у лікарні
Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, 20 листопада, по вулиці Рівненській.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

25-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем BMW, допустив наїзд на 25-річного пішохода, місцевого жителя, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому переходу.

Постраждалий отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
У Луцьку BMW збив пішохода: постраждалий – у лікарні

Слідство триває.

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Теги: Луцьк, пішоход, ДТП
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