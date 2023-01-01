У Луцьку BMW збив пішохода: постраждалий – у лікарні





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



25-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем BMW, допустив наїзд на 25-річного пішохода, місцевого жителя, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому переходу.



Постраждалий отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, 20 листопада, по вулиці Рівненській.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.25-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем BMW, допустив наїзд на 25-річного пішохода, місцевого жителя, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому переходу.Постраждалий отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Слідство триває.

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