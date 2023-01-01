У Луцьку BMW збив пішохода: постраждалий – у лікарні
Сьогодні, 10:41
Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, 20 листопада, по вулиці Рівненській.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
25-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем BMW, допустив наїзд на 25-річного пішохода, місцевого жителя, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому переходу.
Постраждалий отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
25-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем BMW, допустив наїзд на 25-річного пішохода, місцевого жителя, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому переходу.
Постраждалий отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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