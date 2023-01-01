Удар по шахті на Донеччині: під землею заблоковано майже 40 гірників

Удар по шахті на Донеччині: під землею заблоковано майже 40 гірників
Російські військові вночі завдали 4 ракетні удари по Донеччині. Є поранені та загиблий.

Про це у телеграмі повідомляє пресслужба Нацполіції.

Перші дві ракети близько 23:30 влучили по території лікарні міста Селидове. Пошкоджено 2 будівлі медзакладу, 6 цивільних людей отримали поранення. Під завалами можуть бути потерпілі, тож пошукові роботи тривають.

За кілька хвилин після цього окупанти завдали ще два ракетні удари по шахті. Один працівник підприємства загинув. Пошкоджено 4 будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач. 39 гірників опинились заблокованими під землею. Станом на зараз усіх шахтарів піднято на поверхню.

Нагадаємо, на Волині цієї ночі, 21 листопада, Сили оборони знищили безпілотники.

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Теги: ракетна атака, росія
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