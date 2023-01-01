Удар по шахті на Донеччині: під землею заблоковано майже 40 гірників

Російські військові вночі завдали 4 ракетні удари по Донеччині. Є поранені та загиблий.Про це у телеграмі повідомляє пресслужба Нацполіції.Перші дві ракети близько 23:30 влучили по території лікарні міста Селидове. Пошкоджено 2 будівлі медзакладу, 6 цивільних людей отримали поранення. Під завалами можуть бути потерпілі, тож пошукові роботи тривають.За кілька хвилин після цього окупанти завдали ще два ракетні удари по шахті. Один працівник підприємства загинув. Пошкоджено 4 будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач. 39 гірників опинились заблокованими під землею. Станом на зараз усіх шахтарів піднято на поверхню.Нагадаємо, на Волині цієї ночі, 21 листопада, Сили оборони