Як дрони змогли долетіти до Волині: роз’яснення

Цієї ночі росіяни застосовували дрони-камікадзе Shahed-131/136 у кількості 10 одиниць, 9 з яких були знищені.Як дронимало не до польського кордону на Волині, у власному телеграмі пояснив військовий оглядачЗа його словами, наліт здійснювався кількома групами, які просочилися вглиб України, а також змогли долетіти практично до кордону з Польщею. Так, 4-а група дронів фіксувалася в районі Троянівки, Старих Кошарів тощо.«Це наліт змушує поставити як мінімум два питаннями. Перший - чи був польський напрямок проявом демонстративної загрози для Польщі і як далеко вони долетіли б. Другий – загальна протяжність маршруту Shahed-131/136 перевищила 1300 км», - зазначив Коваленко.Росіяни якимось чином прокладають останнім часом найбезпечніші маршрути для своїх Shahed-131/136. Так, за результатами цього нальоту вони були знищені, але знову ж таки, 6 годин погрози та понад 1 300 намотаних кілометрів.«Їхні нові маршрути працюють на підвищення виживання дронів-камікадзе, як за часом, так і по відстані. Можливо, навіть сьогоднішній наліт це була перевірка дієздатності одного з таких маршрутів. Все це вкотре вказує, що Україні не тільки потрібно більше класичних засобів ППО і важливе формування наземних мобільних груп перехоплення, а й стає одним із пріоритетів отримання легкої авіаційної техніки для повітряних перехоплень дронів-камікадзе», - підкреслив Коваленко.