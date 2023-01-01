Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 22 – 26 листопада

Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.



Цього тижня сцена театру буде наповнена історіями кохання, комедією, драмою та дитячими казковими героями.



Пропонуємо огляд вистав, які артисти підготували для поціновувачів театрального мистецтва з 22 до 26 листопада.



У середу, 22 листопада, на камерній сцені о 18:00 – драма інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста.



«Не опускайтеся... Ніхто не повірить, що ви самі вирішили опуститися – завжди скажуть, ніби ви впали!» Деякі слова назад не забрати, вчинки – не виправити, а пристрасть не вгамувати. Про те, як на дуелі характерів переможець може відчути себе переможеним – у цій постановці.





Квитки на вистави можна придбати у касі та адміністраторів, а також на



У п'ятницю, 24 листопада, о 18:00 запрошують на запаморочливу, трагікомічну, тонку та еротичну мелодраматичну комедію «Замовляю любов». Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Ірина Стежка.







Віра уже не чекає, що світ подарує їй ліки від самотності, тому купує їх сама – і так зустрічає Кирила... А яку роль у її житті зіграє Надія? Про це також у виставі.



У суботу, 25 листопада, о 17:00 на сцені театру – поліська рапсодія «Століття Якова: Перше кохання». Режисер-постановник – Микола Яремків.





«Століття Якова» – це історія великого кохання, яке головному герою твору вдалось пронести через усе, майже сторічне, життя. Саме про власну життєву драму старенький дід Яків й розповідає дівчині-приблуді, наркоманці Оленці.



Їх знайомство відбулось дещо незвично – під прицілом револьвера. Так, наркозалежна молода дівчина, не витримуючи мук страшної ломки, вдалась до крайнього кроку. Націливши зброю на дідуся, вона вигукувала: «Дєд, отдай свій мак». Їй усюди ввижалися чорти, а тіло вигиналось від нестерпного болю. Саме таку, нещасну і морально знищену, й прихистив старий Яків. «А баба у тебя была?», – саме з цього запитання й розпочалась щира сповідь столітнього Якова про його життя й нещасливе кохання.



Розповідь Якова – це історія життя не лише однієї людини, це історія цілого покоління.



У неділю, 26 листопада, о 12:00 маленьких глядачів та їхніх батьків запрошують на мюзикл «Рукавичка» В’ячеслава Полянського, автор текстів пісень – Михайло Євшин, за мотивами української народної казки. Режисер-постановник – Владислав Маціюк.





Наш мюзикл – історія, яка знайома багатьом поколінням дітей. Напевно, жодна дитина не ставила під сумнів існування чарівної рукавички із цієї казки. А жива джазова музика неодмінно підвищить інтерес до дійства.



Також у неділю, 26 листопада, о 17:00 на основній сцені театру відбудеться комедія «Шахрайки» Наталії Уварової.





«Вистава, бурхлива і п'янка, як келих шампанського, сповнена іскрометних, кумедних, відвертих та романтичних моментів! Вона додасть митей, яких так не вистачає зараз нам усім – веселих, світлих і безтурботних. Аби відпочити душею та акумулювати наші сили для боротьби і Перемоги! Героїні Жулька та Оля чекають на Вас! Як і всі інші кумедні та харизматичні герої нової вистави!», – режисерка-постановниця, заслужена артистка України Світлана Органіста.



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