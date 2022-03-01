Перший хабар у крипті: нардеп хотів підкупити топчиновника

В Україні правоохоронцям вперше вдалося задокументувати неправомірну вигоду у криптовалюті.Про це у телеграмі повідомляє НАБУ.НАБУ і САП викрили народного депутата на спробі підкупу топпосадовця біткойнами.Народний депутат України, член комітету з питань антикорупційної політики пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тис. дол. США.В обмін на гроші нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.Після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача-топпосадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тис. дол. США.Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати.Тривають слідчі дії.Нагадаємо, у Берестечківській територальній громаді водій-порушник