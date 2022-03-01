Перший хабар у крипті: нардеп хотів підкупити топчиновника
Сьогодні, 12:06
В Україні правоохоронцям вперше вдалося задокументувати неправомірну вигоду у криптовалюті.
Про це у телеграмі повідомляє НАБУ.
НАБУ і САП викрили народного депутата на спробі підкупу топпосадовця біткойнами.
Народний депутат України, член комітету з питань антикорупційної політики пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тис. дол. США.
В обмін на гроші нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.
Після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача-топпосадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тис. дол. США.
Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у Берестечківській територальній громаді водій-порушник пропонував поліцейським хабар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє НАБУ.
НАБУ і САП викрили народного депутата на спробі підкупу топпосадовця біткойнами.
Народний депутат України, член комітету з питань антикорупційної політики пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тис. дол. США.
В обмін на гроші нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.
Після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача-топпосадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тис. дол. США.
Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у Берестечківській територальній громаді водій-порушник пропонував поліцейським хабар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця
Сьогодні, 12:20
Перший хабар у крипті: нардеп хотів підкупити топчиновника
Сьогодні, 12:06
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 22 – 26 листопада
Сьогодні, 11:52
На Вінниччині священник УПЦ МП вихваляв терористів та виправдовував окупацію України, – СБУ
Сьогодні, 11:40