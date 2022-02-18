39-річний лучанин підпалив у Рівному квартиру дружини, з якою розлучається

39-річний лучанин підпалив у Рівному квартиру дружини, з якою розлучається
У Рівному за фактом підпалу квартири слідчі повідомили про підозру волинянину.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.

Повідомлення про задимлення та імовірну пожежу у помешканні багатоквартирного будинку на вулиці Князя Романа надійшло до поліції 18 листопада о 20:25 від рятувальників.

Поліцейські встановили, що у квартирі на п’ятому поверсі проживала 27-річна жінка, яка в той день була відсутня. 39-річний житель Луцька із яким вона перебуває на стадії розлучення, своїми ключами відчинив двері, зайшов в середину та підпалив одяг у шафі. Сусіди, які побачили дим, викликали рятувальників, які оперативно ліквідувати займання.

Внаслідок пожежі пошкоджено стіни, стелю спальної кімнати, балкон, а також речі домашнього вжитку.

Із місця події поліцейські вилучили необхідну слідову інформацію.

Слідчі Рівненського районного управління поліції за фактом закінченого замаху на умисного пошкодження майна внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Сьогодні, 20 листопада, за погодження прокуратури йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 15 частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
39-річний лучанин підпалив у Рівному квартиру дружини, з якою розлучається

За скоєне зловмиснику може загрожувати від 3 до 10 років позбавлення волі.
39-річний лучанин підпалив у Рівному квартиру дружини, з якою розлучається
39-річний лучанин підпалив у Рівному квартиру дружини, з якою розлучається
39-річний лучанин підпалив у Рівному квартиру дружини, з якою розлучається
39-річний лучанин підпалив у Рівному квартиру дружини, з якою розлучається
39-річний лучанин підпалив у Рівному квартиру дружини, з якою розлучається

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Теги: Лучанин, квартира, підпал
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