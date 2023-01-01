На Волині медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця

На Волині медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця
Волинські медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Вчора, 20 листопада, об 3 год. 14 хв пролунав виклик в центральну оперативну диспетчерську з нетиповими скаргами: «чоловікові погано, тяжко дихати, комок у горлі та біль у шиї».

Бригада відділу медицини катастроф КП «ВОЦЕМДМК» прибула на місце виклику за декілька хвилин. Оглянувши пацієнта, діагностували «Гострий інфаркт міокарду».

Під час транспортування у пацієнта відбулася зупинка серця, констатовано клінічну смерть. Завдяки чіткій і злагодженій роботі
бригади ЕМД вдалося відновити серцебиття та дихання.

Пацієнт був доставлений та госпіталізований до профільного закладу охорони здоров’я.
На Волині медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця

"Це уже 42 успішна реанімація бригад ЕМД у 2023 році", - наголошують у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
На Волині медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця

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Теги: Волинь, медики, життя
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