На Волині медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця

Волинські медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця.Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Вчора, 20 листопада, об 3 год. 14 хв пролунав виклик в центральну оперативну диспетчерську з нетиповими скаргами: «чоловікові погано, тяжко дихати, комок у горлі та біль у шиї».Бригада відділу медицини катастроф КП «ВОЦЕМДМК» прибула на місце виклику за декілька хвилин. Оглянувши пацієнта, діагностували «Гострий інфаркт міокарду».Під час транспортування у пацієнта відбулася зупинка серця, констатовано клінічну смерть. Завдяки чіткій і злагодженій роботібригади ЕМД вдалося відновити серцебиття та дихання.Пацієнт був доставлений та госпіталізований до профільного закладу охорони здоров’я."Це уже 42 успішна реанімація бригад ЕМД у 2023 році", - наголошують у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.