На Волині медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця
Сьогодні, 12:20
Волинські медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Вчора, 20 листопада, об 3 год. 14 хв пролунав виклик в центральну оперативну диспетчерську з нетиповими скаргами: «чоловікові погано, тяжко дихати, комок у горлі та біль у шиї».
Бригада відділу медицини катастроф КП «ВОЦЕМДМК» прибула на місце виклику за декілька хвилин. Оглянувши пацієнта, діагностували «Гострий інфаркт міокарду».
Під час транспортування у пацієнта відбулася зупинка серця, констатовано клінічну смерть. Завдяки чіткій і злагодженій роботі
бригади ЕМД вдалося відновити серцебиття та дихання.
Пацієнт був доставлений та госпіталізований до профільного закладу охорони здоров’я.
"Це уже 42 успішна реанімація бригад ЕМД у 2023 році", - наголошують у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Вчора, 20 листопада, об 3 год. 14 хв пролунав виклик в центральну оперативну диспетчерську з нетиповими скаргами: «чоловікові погано, тяжко дихати, комок у горлі та біль у шиї».
Бригада відділу медицини катастроф КП «ВОЦЕМДМК» прибула на місце виклику за декілька хвилин. Оглянувши пацієнта, діагностували «Гострий інфаркт міокарду».
Під час транспортування у пацієнта відбулася зупинка серця, констатовано клінічну смерть. Завдяки чіткій і злагодженій роботі
бригади ЕМД вдалося відновити серцебиття та дихання.
Пацієнт був доставлений та госпіталізований до профільного закладу охорони здоров’я.
"Це уже 42 успішна реанімація бригад ЕМД у 2023 році", - наголошують у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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