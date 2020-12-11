У Луцьку побільшало звернень до травмпункту через ожеледицю
Сьогодні, 12:43
У Луцьку через ожеледицю на дорогах та слизькі тротуари зросла кількість звернень людей до травмпункту Медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади із травмами різного ступеня важкості.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла завідувачка відділення екстреної (невідкладної) допомоги Неля Федорчук.
«Погодні умови додали звернень за медичною допомогою. Побільшало пацієнтів із розтягами, переломами, забійними ушкодженнями та ранами», - наголосила медикиня.
З її слів, минулої доби до травмпункту звернулося більше 50 пацієнтів, половина з яких отримали ушкодження через слизькі тротуари.
Аби не травмуватися, лікарка радить не поспішати, під час ходи вийняти руки з кишені, щоб краще тримати рівновагу, та носити зручне взуття.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла завідувачка відділення екстреної (невідкладної) допомоги Неля Федорчук.
«Погодні умови додали звернень за медичною допомогою. Побільшало пацієнтів із розтягами, переломами, забійними ушкодженнями та ранами», - наголосила медикиня.
З її слів, минулої доби до травмпункту звернулося більше 50 пацієнтів, половина з яких отримали ушкодження через слизькі тротуари.
Аби не травмуватися, лікарка радить не поспішати, під час ходи вийняти руки з кишені, щоб краще тримати рівновагу, та носити зручне взуття.
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