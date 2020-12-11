У Луцьку побільшало звернень до травмпункту через ожеледицю

У Луцьку через ожеледицю на дорогах та слизькі тротуари зросла кількість звернень людей до травмпункту Медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади із травмами різного ступеня важкості.Про церозповіла завідувачка відділення екстреної (невідкладної) допомоги, - наголосила медикиня.З її слів, минулої доби до травмпункту звернулося більше 50 пацієнтів, половина з яких отримали ушкодження через слизькі тротуари.Аби не травмуватися, лікарка радить не поспішати, під час ходи вийняти руки з кишені, щоб краще тримати рівновагу, та носити зручне взуття.