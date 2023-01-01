Обірвалося життя ветерана війни з Волині Василя Мазурика

Обірвалося життя ветерана війни з Волині Василя Мазурика
Перестало битися серце одного з фундаторів відновлення урочища Вовчак на Турійщині, директора історико-культурного комплексу "Вовчак. Волинська Січ", ветерана російсько-української війни, депутата Турійської селищної ради Василя Мазурика.

Про це у фейсбуці повідомляє ВО «Свобода» Волинь.

«Всі, хто знав Василя Мазурика, відзначають його велике серце, людяність і доброзичливість, вірність українським ідеалам, жертовність і сподвижництво у справі виховання підростаючого покоління в дусі відданості Україні та її Героям», - йдеться у повідомленні.

Він завжди займав активну життєву позицію, перебував на вістрі громадсько-політичного життя, був головою Турійської РДА, активним учасником Революції гідності, очільником Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства. Ніхто, мабуть, не вкладав стільки праці, душі та серця у відбудову Вовчака, як його натхненник Василь Мазурик.

Після початку повномасштабного вторгнення одвічного ворога Василь Мазурик не став відсиджуватись у волинських лісах, а став до лав ЗСУ у складі 14-ї "князівської" бригади. Брав участь у бойових діях на східному фронті, а війна не минає безслідно.

«Є багато чеснот Василя Васильовича, які підкреслюють: він був справжнім чоловіком, українцем, Людиною з великої літери, в якої буде чому повчитися прийдешнім поколінням», - зазначається у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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