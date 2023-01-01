Обірвалося життя ветерана війни з Волині Василя Мазурика

Перестало битися серце одного з фундаторів відновлення урочища Вовчак на Турійщині, директора історико-культурного комплексу "Вовчак. Волинська Січ", ветерана російсько-української війни, депутата Турійської селищної радиПро це у фейсбуці повідомляє ВО «Свобода» Волинь.«Всі, хто знав Василя Мазурика, відзначають його велике серце, людяність і доброзичливість, вірність українським ідеалам, жертовність і сподвижництво у справі виховання підростаючого покоління в дусі відданості Україні та її Героям», - йдеться у повідомленні.Він завжди займав активну життєву позицію, перебував на вістрі громадсько-політичного життя, був головою Турійської РДА, активним учасником Революції гідності, очільником Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства. Ніхто, мабуть, не вкладав стільки праці, душі та серця у, як його натхненник Василь Мазурик.Після початку повномасштабного вторгнення одвічного ворога Василь Мазурик не став відсиджуватись у волинських лісах, а став до лав ЗСУ у складі 14-ї "князівської" бригади. Брав участь у бойових діях на східному фронті, а війна не минає безслідно.«Є багато чеснот Василя Васильовича, які підкреслюють: він був справжнім чоловіком, українцем, Людиною з великої літери, в якої буде чому повчитися прийдешнім поколінням», - зазначається у повідомленні.