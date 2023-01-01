На Волині – нова смерть від COVID-19

На Волині – нова смерть від COVID-19
Лікарі на Волині вчергове зареєстрували смерть від коронавірусу. Обірвалося життя 73-річного чоловіка.

Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За оперативною інформацією, на Волині протягом 46 тижня зареєстровано 5510 випадків ГРВІ, з них – 427 випадків COVID-19. У порівнянні з минулим тижнем захворюваність на ГРВІ зросла на 9%, а кількість хворих COVID-19 – на 25%.

Серед всіх, хто занедужав, 60% становлять діти до 17 років. Госпіталізовано 139 людей, зокрема, 66 – із COVID- 19. Із загальної кількості госпіталізованих близько 50% – діти.

«Показник на 100 тисяч населення становить 540,9, що на 2% нижче епідемічного порогу та вказує на неепідемічний рівень активності», - підкреслюють медики.

Зареєстровано один летальний випадок від COVID- 19. Помер чоловік віком 73 роки, котрий мав супутні серцево-судинні захворювання.

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Теги: лікарі, Волинь
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