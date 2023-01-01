Волинська поліція «по поличках» розклала нову схему шахраїв

На Волині продовжує поширюватися нова шахрайська схема, через яку люди втрачають десятки тисяч гривень.Про це у фейсбуці повідомляє поліція Волинської області.Суть шахрайства полягає в онлайн-заробітку, а саме виконанні певних завдань. За ці завдання спочатку можуть навіть заплатити, однак це лише спосіб завоювати довіру, якою згодом скористаються, аби видурити більшу суму.Жінка, яка постраждала від дій шахраїв, розповіла про цей сумний досвід.«Нехай цей досвід послужить вашій пильності та обережності. Розкажіть про це своїм близьким та знайомим, аби якомога більше людей були інформаційно озброєними», - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, шахраїмайже 500 тисяч гривень під приводом додаткового онлайн заробітку.