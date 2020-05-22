У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні

У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
На Волині згадали події у 2004 і 2013 років та вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Про це у фейсбуці інформує Волинська ОВА.

21 листопада в Україні почалися дві революції: Революція Гідності 2013-го та Помаранчева революція 2004-го.

Сьогодні, у День Гідності та Свободи, в обласному центрі Волині жителі міста відтворили в пам’яті події двох доленосних революцій для нашої країни та вшанували Героїв Небесної Сотні, які віддали життя у боротьбі за волю своєї Батьківщини. Тих, хто став на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини й громадянина, національних інтересів держави та її європейського вибору.

На Театральному майдані Луцька відбулася громадська панахида та хвилина мовчання за загиблими українцями. Опісля присутні поклали квіти фотостенду «Герої Небесної Сотні – загинули за Єдність України». До заходу представники духовенства, родини загиблих Героїв, військові, волонтери, громадськість та влада.
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні

Також священники провели поминальний молебень на меморіальному комплексі «Вічна Слава» біля пам’ятника «Волинські Герої Небесної Сотні».
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні

Під час Революції Гідності Волинь втратила сімох своїх Героїв. Вони назавжди у нашій пам’яті: Василь Мойсей, Олександр Бадера, Сергій Байдовський, Едуард Гриневич, Юрій Сидорчук, Іван Тарасюк, Віктор Хом’як.
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні

Як зазначив ведучий пам’ятного заходу, «ми знаємо, що таке гідність, бо сьогодні вона полягає в тому, щоб не було зраджено пам’яті полеглих, щоб ми мали силу говорити правду і могли знайти в собі мужність захистити країну від московської орди».
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні

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Теги: вшанування, Волинь
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