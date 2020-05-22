У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні

На Волині згадали події у 2004 і 2013 років та вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні.Про це у фейсбуці інформує Волинська ОВА.21 листопада в Україні почалися дві революції: Революція Гідності 2013-го та Помаранчева революція 2004-го.Сьогодні, у День Гідності та Свободи, в обласному центрі Волині жителі міста відтворили в пам’яті події двох доленосних революцій для нашої країни та вшанували Героїв Небесної Сотні, які віддали життя у боротьбі за волю своєї Батьківщини. Тих, хто став на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини й громадянина, національних інтересів держави та її європейського вибору.На Театральному майдані Луцька відбулася громадська панахида та хвилина мовчання за загиблими українцями. Опісля присутні поклали квіти фотостенду «Герої Небесної Сотні – загинули за Єдність України». До заходу представники духовенства, родини загиблих Героїв, військові, волонтери, громадськість та влада.Також священники провели поминальний молебень на меморіальному комплексі «Вічна Слава» біля пам’ятника «Волинські Герої Небесної Сотні».Під час Революції Гідності Волинь втратила сімох своїх Героїв. Вони назавжди у нашій пам’яті:Як зазначив ведучий пам’ятного заходу, «ми знаємо, що таке гідність, бо сьогодні вона полягає в тому, щоб не було зраджено пам’яті полеглих, щоб ми мали силу говорити правду і могли знайти в собі мужність захистити країну від московської орди».