Умєрова офіційно замінив ексгубернатор Рівненщини

став колишній очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.



Про це у телеграмі інформує нардеп Ярослав Железняк.



За словами Железняка, парламент призначив Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України замість Рустема Умєрова, який очолив Міноборони.



Призначення Коваля на посаду голови ФДМУ підтримали 279 парламентаріїв.







Довідково:



Віталій Коваль ще у вересні 2019 року був призначений на посаду голови Рівненської обласної державної адміністрації. До цього працював у банківській сфері (2004-2006 роки), очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях (2006-2019 роки).



Коваль є членом Національного олімпійського комітету України, першим віцепрезидентом Федерації греко-римської боротьби України та віцепрезидентом Асоціації спортивної боротьби України.



Фонд держмайна України до 5 вересня очолював Рустем Умєров, який нині є міністром оборони.

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