Міністром оборони України став Рустем Умєров

Міністром оборони України став Рустем Умєров
Верховна Рада призначила міністром оборони України Рустема Умєрова – колишнього народного депутата від "Голосу" та ексочільника Фонду державного майна.

За проголосували 338 народних депутатів, свідчать дописи нардепів у соцмережах, пише LB.ua.

Рустем Умєров – етнічний кримський татарин, народився в Алушті. Диплом бакалавра за спеціальністю "економіка" і магістра за спеціальністю "фінанси" здобув у Національній академії управління. Розпочав свою кар'єру в компанії lifecell, займаючи різні керівні посади з 2004 по 2010 роки. Керував напрямками юридичної підтримки та логістики. Паралельно почав у цей час займатись інвестиційною діяльністю.

У 2013 році разом із братом заснував інвестиційну компанію ASTEM і благодійний фонд ASTEM Foundation.

У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії “Голос” номером 18 у списку як безпартійний. Був членом однойменної фракції. 7 вересня 2022 року Верховна Рада призначила народного депутата фракції "Голос" Рустема Умерова головою Фонду державного майна України.

Після початку повномасштабного вторгнення входив до складу переговорної групи з росіянами. Брав участь у перемовинах із американськими союзниками щодо озброєння для України.

За інформацією співрозмовників LB.ua Рустем Умєров є важливим комунікатором Києва з владою Туреччини та королівською родиною Саудівської Аравії.

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Теги: Росія, Україна, війна
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