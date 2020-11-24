Скандальному меру Ківерців вручили медаль «За добру справу»

Скандальному меру Ківерців вручили медаль «За добру справу»
Сьогодні, 6 вересня, Ківерцівському міському голові Олександру Ковальчуку вручили нагороду «За добру справу».

Про це інформують на сайті громади.

Медаль від Духовного управління капеланів «Українська євангельська церква» вручив міському голові начальник відділу матеріально-технічного забезпечення ДУК УЕЦ, військовий капелан полковник Кричевський Микола Григорович.

«Медаль «За добру справу» є громадською відзнакою. Ця нагорода не має аналогів у світі. Присуджується вона не за подвиг чи військові досягнення. Це втілення подяки у металі тим людям, які роблять добрі справи заради наближення Перемоги», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мерія Ківерців таки уклала скандальні угоди на 145 мільйонів для будівництва стадіону. У зв'язку з цим депутат Ківерцівської міської ради Ігор Мисковець склав повноваження.

Згодом Ковальчук втрапив у черговий скандал. ЗМІ стало відомо, що міський голова Ківерців їздив нетверезий і без прав роками.

Окрім того, Ковальчук, ймовірно, зберігає схований власний броньований автомобіль на комунальному підприємстві.

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Теги: Ківерці, Олександр Ковальчук
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Коментарі 4
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Знайшли кому вручати...
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Світ перевернувся з ніг на голову, або я щось не розумію
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Таке враження що людей спеціально злять
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Люди самі ж вибрали такого мера...
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