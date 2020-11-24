Скандальному меру Ківерців вручили медаль «За добру справу»
Сьогодні, 14:35
Сьогодні, 6 вересня, Ківерцівському міському голові Олександру Ковальчуку вручили нагороду «За добру справу».
Про це інформують на сайті громади.
Медаль від Духовного управління капеланів «Українська євангельська церква» вручив міському голові начальник відділу матеріально-технічного забезпечення ДУК УЕЦ, військовий капелан полковник Кричевський Микола Григорович.
«Медаль «За добру справу» є громадською відзнакою. Ця нагорода не має аналогів у світі. Присуджується вона не за подвиг чи військові досягнення. Це втілення подяки у металі тим людям, які роблять добрі справи заради наближення Перемоги», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мерія Ківерців таки уклала скандальні угоди на 145 мільйонів для будівництва стадіону. У зв'язку з цим депутат Ківерцівської міської ради Ігор Мисковець склав повноваження.
Згодом Ковальчук втрапив у черговий скандал. ЗМІ стало відомо, що міський голова Ківерців їздив нетверезий і без прав роками.
Окрім того, Ковальчук, ймовірно, зберігає схований власний броньований автомобіль на комунальному підприємстві.
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Про це інформують на сайті громади.
Медаль від Духовного управління капеланів «Українська євангельська церква» вручив міському голові начальник відділу матеріально-технічного забезпечення ДУК УЕЦ, військовий капелан полковник Кричевський Микола Григорович.
«Медаль «За добру справу» є громадською відзнакою. Ця нагорода не має аналогів у світі. Присуджується вона не за подвиг чи військові досягнення. Це втілення подяки у металі тим людям, які роблять добрі справи заради наближення Перемоги», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мерія Ківерців таки уклала скандальні угоди на 145 мільйонів для будівництва стадіону. У зв'язку з цим депутат Ківерцівської міської ради Ігор Мисковець склав повноваження.
Згодом Ковальчук втрапив у черговий скандал. ЗМІ стало відомо, що міський голова Ківерців їздив нетверезий і без прав роками.
Окрім того, Ковальчук, ймовірно, зберігає схований власний броньований автомобіль на комунальному підприємстві.
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Коментарі 4
Знайшли кому вручати...
Світ перевернувся з ніг на голову, або я щось не розумію
Таке враження що людей спеціально злять
Люди самі ж вибрали такого мера...
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