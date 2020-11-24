Міський голова Ківерців їздив нетверезий і без прав роками

Олександр Ковальчук втрапив у скандал. Впродовж кількох років його неодноразово штрафували через порушення Правил дорожнього руху. Загалом – на майже 75 тисяч гривень. Він дозволив собі щонайменше двічі їздити у нетверезому стані і роками керувати авто без водійського посвідчення.



Як це стало можливим з’ясував Центр журналістських розслідувань



За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, за останніх вісім років Олександра Ковальчука поліція щонайменше двічі затримувала нетверезим за кермом. Вперше це сталося ще сім років тому, коли він був головою Тростянецької сільської ради.



23 грудня 2016-го вночі його зупинили за кермом авто на проспекті Грушевського, 2 у Луцьку з ознаками сп’яніння, або під впливом лікарських засобів. В постанові Ківерцівського районного суду, який розглядав протокол поліцейських, йдеться, що правопорушник розгляд справи ігнорував і на засідання не з’являвся. Але суд його «розкусив».



«Просив перенести розгляд справи у зв’язку з перебуванням на амбулаторному лікуванні, однак враховуючи строки притягнення до адміністративної відповідальності, неодноразові відкладення розгляду даної справи за клопотанням Олександра Ковальчука, які, на думку суду, спрямовані на уникнення відповідальності, суддя вважає можливим провести розгляд у відсутності правопорушника», – йдеться в документі.



Зрештою, 20 березня 2017-го суддя Олександр Костюкевич оштрафував посадовця на 10,2 тисячі гривень і позбавив його водійського посвідчення на один рік.



Вдруге нетверезим за кермом Олександра Ковальчука затримали рівно через п’ять років – 24 грудня 2021 року, тобто вже у статусі міського голови Ківерців. Тоді у Луцьку на вулиці Гордіюк він керував авто «Dacia Logan» з явними ознаками сп’яніння й наїхав на металеву конструкцію на розділювальній смузі. Посадовець у присутності свідків відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. Адвокат політика в суді запевняв, що його підзахисний не був за кермом, а перебував на місці пасажира, і навіть привів на засідання свідка. Втім, Феміда розглянула всі докази у справі, в тому числі і відеозапис з місця події, і дійшла висновку, що мер Ківерців таки винен.



«Суд не приймає до уваги показання допитаного в ході розгляду справи свідка про те, що він перебував за кермом автомобіля марки «Dacia Logan» 24 грудня 2021 року, о 22:35 год., а не Олександр Ковальчук, оскільки такі показання не знайшли свого підтвердження та повністю спростовуються дослідженими по справі доказами», – йдеться в постанові.



Зрештою, суддя Луцького міськрайонного суду Тетяна Філюк у квітні 2022-го оштрафувала міського голову на 17 тисяч гривень й постановила позбавити його водійського посвідчення на один рік. Однак, посадовець подав апеляцію. Проте, судді на відеозаписі з місця ДТП роздивилися, що тоді чоловік сам у всьому зізнався.



«Як вбачається з відеозаписів з бодікамер працівників поліції, після прибуття працівників поліції на місце ДТП, сам Олександр Ковальчук на запитання поліцейського відповів, що за кермом транспортного засобу перебував він, також зазначив, що пасажирів не було.



В подальшому на запитання поліцейського чи вживав алкогольні напої відповів «так, вживав». Під час тривалого спілкування з працівниками поліції на місці ДТП, жодного разу не заперечив факт керування ним автомобілем. В подальшому на пропозицію пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці, за допомогою приладу «Драгер» спочатку погодився, однак потім відмовився, і погодився пройти такий огляд в медичному закладі, але в подальшому також відмовився пройти такий огляд», – йдеться в



В результаті суддя Віталій Денісов підтвердив рішення суду першої інстанції, однак скасував його в частині позбавлення водійського посвідчення. Виявилося, що у мера його просто немає.



«Як вбачається з долученої до матеріалів справи довідки Національної поліції України Департаменту патрульної поліції у Волинській області, громадянин Олександр Ковальчук посвідчення водія не отримував, не являється позбавленим права керування транспортними засобами», – йдеться в документі.



В Головному управлінні Національної поліції у Волинській області «Силі правди» підтвердили, що на момент затримання у 2021 році водійського посвідчення в Олександра Ковальчука не було. Втім, у 2016 році він його ще мав.



Без прав політика затримували і раніше. Так, за місяць до згаданої ДТП, 25 листопада 2021 року, Олександра Ковальчука оштрафували на 3400 гривень за керування автомобілем без посвідчення.



Вже під час повномасштабного вторгнення Росії, 15 листопада 2022 року, на автодорозі «Луцьк-Дольськ» правоохоронці знову виявили політика за кермом авто «Dacia Logan». Цього разу – на блокпосту. Оскільки, це відбулося вдруге за рік, то на нього склали протокол про адмінправопорушення за ч. 5 статті 126 КУпАП, яка передбачає 40,8 тисяч гривень штрафу.



До суду посадовець не з’явився, тож суддя Луцького міськрайонного суду Валентина Пушкарчук, окрім штрафу,



Без посвідчення водія Олександр Ковальчук їздив не тільки на Волині. За даними Головного управління Нацполіції у 2023 році його спіймали на цьому ж порушенні співробітники патрульної поліції Івано-Франківської області. В цьому випадку міському голові призначили 3400 гривень штрафу.



Таким чином, впродовж восьми років міського голову Ківерців двічі судили за керування авто в нетверезому стані та кілька разів – за керування ним без посвідчення водія. Загальна сума накладених на нього штрафів становить щонайменше 74,8 тисячі гривень.



Накладені стягнення не змусили посадовця припинити порушення. 22 серпня активіст Сергій Рижков написав про те, що Олександр Ковальчук і далі дозволяє собі керувати автомобілем без посвідчення. Знявши це на відео, чоловік викликав правоохоронців. Поліцейські знову ж склали на нього адмінпротокол за ст. 126 КУпАП, а отже політику світить черговий штраф на 40,8 тисяч гривень.



Більше того, зі слів Сергія Рижкова, він зафіксував мера Ківерців на автомобілі «Renault Koleos» 2022 року випуску – новенькому кросовері, який лише два місяці тому





Після скандалу та виклику поліцейських у кабінет мера, Сергій Рижков опублікував світлини Олександра Ковальчука поруч з учбовим автомобілем на території Сервісного центру МВС.







У Сервісному центрі МВС «Силі правди» відмовилися повідомити, чи складав Олександр Ковальчук іспит з водіння і чи склав його.



Напередодні у коментарі



«Відповідно до розпорядження, наразі я її використовую, тому що моє службове авто в ремонті. В Ківерцівській громаді купили два автомобілі і наразі один з них не настільки потребують. Тому цим авто їжджу я, поки службова машина поломана. Як тільки мою відремонтують – цю заберуть назад», – запевняє міський голова Ківерців. – Багато своїх автомобілів лікарня віддала… Вилучили через військкомат «Дастери» на війну. Написали звернення офіційне на обласну раду. Обласна рада виділила гроші в сумі півтора мільйона гривень, за які купили два автомобілі на первинку. Однією зараз їжджу я».



Керівник Ківерцівського центру первинної меддопомоги Олесь Марищук ТРК «Аверс» розповів, що достеменно не знає, чому голові громади знадобився їхній новенький кросовер.



«Вони – засновник. Вони нам надали клопотання, щоб передати на використання. Якщо засновник вирішив, що у них є потреба для використання автомобіля, я й передав. Вони просили саме цей автомобіль», – сказав Олесь Марищук.



Медики купували саме такий позашляховик, бо збиралися возити вакцини по віддалених селах.



«Виїзд лікаря на виклик, також ми їздимо і по вакцини, а потім їх розвозимо. Найбільш дальня амбулаторія розташована за 80 чи 90 кілометрів від центру. Мережа геть розкинута», – зазначив директор КП «Ківерцівський ЦПМД».



Нагадаємо, раніше ми писали, що мерія Ківерців таки уклала скандальні угоди на 145 мільйонів для будівництва стадіону. Згодом у зв'язку з цим депутат Ківерцівської міської ради Ігор Мисковець склав повноваження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Ківерцівської територіальної громадивтрапив у скандал. Впродовж кількох років його неодноразово штрафували через порушення Правил дорожнього руху. Загалом – на майже 75 тисяч гривень. Він дозволив собі щонайменше двічі їздити у нетверезому стані і роками керувати авто без водійського посвідчення.Як це стало можливим з’ясував Центр журналістських розслідувань «Сила правди» За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, за останніх вісім років Олександра Ковальчука поліція щонайменше двічі затримувала нетверезим за кермом. Вперше це сталося ще сім років тому, коли він був головою Тростянецької сільської ради.23 грудня 2016-го вночі його зупинили за кермом авто на проспекті Грушевського, 2 у Луцьку з ознаками сп’яніння, або під впливом лікарських засобів. В постанові Ківерцівського районного суду, який розглядав протокол поліцейських, йдеться, що правопорушник розгляд справи ігнорував і на засідання не з’являвся. Але суд його «розкусив».«Просив перенести розгляд справи у зв’язку з перебуванням на амбулаторному лікуванні, однак враховуючи строки притягнення до адміністративної відповідальності, неодноразові відкладення розгляду даної справи за клопотанням Олександра Ковальчука, які, на думку суду, спрямовані на уникнення відповідальності, суддя вважає можливим провести розгляд у відсутності правопорушника», – йдеться в документі.Зрештою, 20 березня 2017-го суддяоштрафував посадовця на 10,2 тисячі гривень і позбавив його водійського посвідчення на один рік.Вдруге нетверезим за кермом Олександра Ковальчука затримали рівно через п’ять років – 24 грудня 2021 року, тобто вже у статусі міського голови Ківерців. Тоді у Луцьку на вулиці Гордіюк він керував авто «Dacia Logan» з явними ознаками сп’яніння й наїхав на металеву конструкцію на розділювальній смузі. Посадовець у присутності свідків відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. Адвокат політика в суді запевняв, що його підзахисний не був за кермом, а перебував на місці пасажира, і навіть привів на засідання свідка. Втім, Феміда розглянула всі докази у справі, в тому числі і відеозапис з місця події, і дійшла висновку, що мер Ківерців таки винен.«Суд не приймає до уваги показання допитаного в ході розгляду справи свідка про те, що він перебував за кермом автомобіля марки «Dacia Logan» 24 грудня 2021 року, о 22:35 год., а не Олександр Ковальчук, оскільки такі показання не знайшли свого підтвердження та повністю спростовуються дослідженими по справі доказами», – йдеться в постанові.Зрештою, суддя Луцького міськрайонного судуу квітні 2022-го оштрафувала міського голову на 17 тисяч гривень й постановила позбавити його водійського посвідчення на один рік. Однак, посадовець подав апеляцію. Проте, судді на відеозаписі з місця ДТП роздивилися, що тоді чоловік сам у всьому зізнався.«Як вбачається з відеозаписів з бодікамер працівників поліції, після прибуття працівників поліції на місце ДТП, сам Олександр Ковальчук на запитання поліцейського відповів, що за кермом транспортного засобу перебував він, також зазначив, що пасажирів не було.В подальшому на запитання поліцейського чи вживав алкогольні напої відповів «так, вживав». Під час тривалого спілкування з працівниками поліції на місці ДТП, жодного разу не заперечив факт керування ним автомобілем. В подальшому на пропозицію пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці, за допомогою приладу «Драгер» спочатку погодився, однак потім відмовився, і погодився пройти такий огляд в медичному закладі, але в подальшому також відмовився пройти такий огляд», – йдеться в постанові Волинського апеляційного суду.В результаті суддяпідтвердив рішення суду першої інстанції, однак скасував його в частині позбавлення водійського посвідчення. Виявилося, що у мера його просто немає.«Як вбачається з долученої до матеріалів справи довідки Національної поліції України Департаменту патрульної поліції у Волинській області, громадянин Олександр Ковальчук посвідчення водія не отримував, не являється позбавленим права керування транспортними засобами», – йдеться в документі.В Головному управлінні Національної поліції у Волинській області «Силі правди» підтвердили, що на момент затримання у 2021 році водійського посвідчення в Олександра Ковальчука не було. Втім, у 2016 році він його ще мав.Без прав політика затримували і раніше. Так, за місяць до згаданої ДТП, 25 листопада 2021 року, Олександра Ковальчука оштрафували на 3400 гривень за керування автомобілем без посвідчення.Вже під час повномасштабного вторгнення Росії, 15 листопада 2022 року, на автодорозі «Луцьк-Дольськ» правоохоронці знову виявили політика за кермом авто «Dacia Logan». Цього разу – на блокпосту. Оскільки, це відбулося вдруге за рік, то на нього склали протокол про адмінправопорушення за ч. 5 статті 126 КУпАП, яка передбачає 40,8 тисяч гривень штрафу.До суду посадовець не з’явився, тож суддя Луцького міськрайонного суду, окрім штрафу, постановила ще й забрати в чоловіка водійське посвідчення на п’ять років. Згодом, мер подав апеляцію. Щоправда суддя уже Волинського апеляційного суду Василь Подолюк лише виключив із рішення першої інстанції частину про позбавлення водійського посвідчення, бо в Ковальчука його й так немає.Без посвідчення водія Олександр Ковальчук їздив не тільки на Волині. За даними Головного управління Нацполіції у 2023 році його спіймали на цьому ж порушенні співробітники патрульної поліції Івано-Франківської області. В цьому випадку міському голові призначили 3400 гривень штрафу.Таким чином, впродовж восьми років міського голову Ківерців двічі судили за керування авто в нетверезому стані та кілька разів – за керування ним без посвідчення водія. Загальна сума накладених на нього штрафів становить щонайменше 74,8 тисячі гривень.Накладені стягнення не змусили посадовця припинити порушення. 22 серпня активістнаписав про те, що Олександр. Знявши це на відео, чоловік викликав правоохоронців. Поліцейські знову ж склали на нього адмінпротокол за ст. 126 КУпАП, а отже політику світить черговий штраф на 40,8 тисяч гривень.Більше того, зі слів Сергія Рижкова, він зафіксував мера Ківерців на автомобілі «Renault Koleos» 2022 року випуску – новенькому кросовері, який лише два місяці тому придбала місцева поліклініка – Центр первинної медичної допомоги. За автівку віддали 1,214 мільйона гривень з обґрунтуванням: для надання первинної медичної допомоги жителям громад та внутрішньо переміщеним особам.Після скандалу та виклику поліцейських у кабінет мера, Сергій Рижков опублікував світлини Олександра Ковальчука поруч з учбовим автомобілем на території Сервісного центру МВС.У Сервісному центрі МВС «Силі правди» відмовилися повідомити, чи складав Олександр Ковальчук іспит з водіння і чи склав його.Напередодні у коментарі ТРК «Аверс» політик так пояснив ситуацію з іномаркою:«Відповідно до розпорядження, наразі я її використовую, тому що моє службове авто в ремонті. В Ківерцівській громаді купили два автомобілі і наразі один з них не настільки потребують. Тому цим авто їжджу я, поки службова машина поломана. Як тільки мою відремонтують – цю заберуть назад», – запевняє міський голова Ківерців. – Багато своїх автомобілів лікарня віддала… Вилучили через військкомат «Дастери» на війну. Написали звернення офіційне на обласну раду. Обласна рада виділила гроші в сумі півтора мільйона гривень, за які купили два автомобілі на первинку. Однією зараз їжджу я».Керівник Ківерцівського центру первинної меддопомогиТРК «Аверс» розповів, що достеменно не знає, чому голові громади знадобився їхній новенький кросовер.«Вони – засновник. Вони нам надали клопотання, щоб передати на використання. Якщо засновник вирішив, що у них є потреба для використання автомобіля, я й передав. Вони просили саме цей автомобіль», – сказав Олесь Марищук.Медики купували саме такий позашляховик, бо збиралися возити вакцини по віддалених селах.«Виїзд лікаря на виклик, також ми їздимо і по вакцини, а потім їх розвозимо. Найбільш дальня амбулаторія розташована за 80 чи 90 кілометрів від центру. Мережа геть розкинута», – зазначив директор КП «Ківерцівський ЦПМД».Нагадаємо, раніше ми писали, що. Згодом у зв'язку з цим

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