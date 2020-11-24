Міський голова Ківерців кермує автівкою без прав на «лівих» номерах, – активіст
Сьогодні, 11:58
Волонтер та активіст Сергій Рижков викликав патрульних, аби ті склали адмінпротокол на голову Ківерцівської громади Олександра Ковальчука за керування транспортним засобом без посвідчення водія. Однак після перевірки в базі поліції, як стверджує Рижков, виявилось, що посвідчення не існує.
Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
За словами Сергія Рижкова, 2021-го Олександр Ковальчук спричинив ДТП на службовому авто Рено Логан, перебуваючи у нетверезому стані. Посвідчення водія тоді суд не вилучив.
2022 року Ковальчука зупинила патрульна поліція Волинської області за керування авто без посвідчення водія. Рішення суду, як пише активіст, – штраф.
«2023 рік на блокпості зупинений поліцією, і було встановлено, що водій пан Ковальчук керує повторно без посвідчення водія і на АВТО З НОМЕРНИМИ знаками, які не відповідають транспортному засобу.
Рішення суду апеляційного – не лишати водія посвідчення водія на 5 років (як за законом має бути), а просто штраф 40000 бо... Не можна лишити посвідчення водія такого водія, який не отримував такого ПОСВІДЧЕННЯ!» – йдеться у повідомленні.
Рижков також додав, що міський голова Ківерців розбив авто, перебуваючи нібито в алкогольному стані.
«Знайшов тихенько "донора", і далі їздив. Але кілька днів тому пересів на новенький Рено Колеус, який надали місцевій лікарні. Але це вже друга життєва історія. Стадіон так стадіон», – пише волонтер.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мерія Ківерців таки уклала скандальні угоди на 145 мільйонів для будівництва стадіону. Згодом у зв'язку з цим депутат Ківерцівської міської ради Ігор Мисковець склав повноваження.
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Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
За словами Сергія Рижкова, 2021-го Олександр Ковальчук спричинив ДТП на службовому авто Рено Логан, перебуваючи у нетверезому стані. Посвідчення водія тоді суд не вилучив.
2022 року Ковальчука зупинила патрульна поліція Волинської області за керування авто без посвідчення водія. Рішення суду, як пише активіст, – штраф.
«2023 рік на блокпості зупинений поліцією, і було встановлено, що водій пан Ковальчук керує повторно без посвідчення водія і на АВТО З НОМЕРНИМИ знаками, які не відповідають транспортному засобу.
Рішення суду апеляційного – не лишати водія посвідчення водія на 5 років (як за законом має бути), а просто штраф 40000 бо... Не можна лишити посвідчення водія такого водія, який не отримував такого ПОСВІДЧЕННЯ!» – йдеться у повідомленні.
Рижков також додав, що міський голова Ківерців розбив авто, перебуваючи нібито в алкогольному стані.
«Знайшов тихенько "донора", і далі їздив. Але кілька днів тому пересів на новенький Рено Колеус, який надали місцевій лікарні. Але це вже друга життєва історія. Стадіон так стадіон», – пише волонтер.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мерія Ківерців таки уклала скандальні угоди на 145 мільйонів для будівництва стадіону. Згодом у зв'язку з цим депутат Ківерцівської міської ради Ігор Мисковець склав повноваження.
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Коментарі 1
Може то родич йому дав покататись.
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