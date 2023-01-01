У центрі Луцька частково обмежать рух транспорту





Про це повідомили на сайті



Рух обмежать:



- з 08:50 до 09:30 години вулицею Богдана Хмельницького від перехрестя з вулицею Кривий Вал до перехрестя з вулицею Сенаторки Левчанівської, враховуючи обмеження заїзду з вулиці Драгомижського;



- з 08:50 до 10 години вулицею Кривий Вал від перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького до перехрестя з вулицею Лесі Українки.



Крім того, цього ж дня з 07:30 до 09:30 години буде обмежений заїзд на стоянку біля приміщення міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 23 серпня, у зв'язку з відзначенням Дня Державного Прапора України буде обмежено рух транспорту.Про це повідомили на сайті Луцької міської ради Рух обмежать:- з 08:50 до 09:30 години вулицею Богдана Хмельницького від перехрестя з вулицею Кривий Вал до перехрестя з вулицею Сенаторки Левчанівської, враховуючи обмеження заїзду з вулиці Драгомижського;- з 08:50 до 10 години вулицею Кривий Вал від перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького до перехрестя з вулицею Лесі Українки.Крім того, цього ж дня з 07:30 до 09:30 години буде обмежений заїзд на стоянку біля приміщення міської ради.

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