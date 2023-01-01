Юні волиняни зібрали для воїнів понад 40 пакетиків цілющих трав





Як розповіла Ольга Сергійчук, зініціював збір трав Волинський обласний еколого-натуралістичний центр.



Орієнтовано десять учнів із трьох сіл Боратинської громади відвідують заняття. У групі, — говорить вчителька, — займаються діти різного віку.



Дев’ятикласниця Антоніна Ліхван разом із меншою сестрою Марією у гуртку два роки. Розповідають: усі трави сушать у будинках, на горищах.



Листя малини сушиться приблизно до тижня, нагідки і ромашка сушили до десяти днів, — говорить Антоніна.



Вперше з гуртківцями зібрали чорнобривці для військових минулої осені, — розповідає вчителька Ольга Сергійчук. з її слів, квіти чорнобривців мають багато цінних властивостей, одна з них – це допомога травленню, якщо є якісь токсини, то ці квіти вони їх нейтралізують.



Для цілющих чаїв гуртківці збирають п’ять основних трав: листя малини, квітки нагідок, квіти липи, квіти ромашки й чорничник.



Гуртківці відвідують заняття двічі на тиждень, а трави збирають усе літо, потім усе виготовлене передають захисникам, — говорить Ольга Сергійчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 40 пакетиків сухих трав упродовж цього літа для військових зібрали школярі Мстишинської гімназії.Як розповіла Суспільному вчителька біології, зініціював збір трав Волинський обласний еколого-натуралістичний центр.Орієнтовано десять учнів із трьох сіл Боратинської громади відвідують заняття. У групі, — говорить вчителька, — займаються діти різного віку.Дев’ятикласницяразом із меншою сестрою Марією у гуртку два роки. Розповідають: усі трави сушать у будинках, на горищах.Листя малини сушиться приблизно до тижня, нагідки і ромашка сушили до десяти днів, — говорить Антоніна.Вперше з гуртківцями зібрали чорнобривці для військових минулої осені, — розповідає вчителька Ольга Сергійчук. з її слів, квіти чорнобривців мають багато цінних властивостей, одна з них – це допомога травленню, якщо є якісь токсини, то ці квіти вони їх нейтралізують.Для цілющих чаїв гуртківці збирають п’ять основних трав: листя малини, квітки нагідок, квіти липи, квіти ромашки й чорничник.Гуртківці відвідують заняття двічі на тиждень, а трави збирають усе літо, потім усе виготовлене передають захисникам, — говорить Ольга Сергійчук.

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