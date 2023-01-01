Юні волиняни зібрали для воїнів понад 40 пакетиків цілющих трав
Сьогодні, 11:11
Понад 40 пакетиків сухих трав упродовж цього літа для військових зібрали школярі Мстишинської гімназії.
Як розповіла Суспільному вчителька біології Ольга Сергійчук, зініціював збір трав Волинський обласний еколого-натуралістичний центр.
Орієнтовано десять учнів із трьох сіл Боратинської громади відвідують заняття. У групі, — говорить вчителька, — займаються діти різного віку.
Дев’ятикласниця Антоніна Ліхван разом із меншою сестрою Марією у гуртку два роки. Розповідають: усі трави сушать у будинках, на горищах.
Листя малини сушиться приблизно до тижня, нагідки і ромашка сушили до десяти днів, — говорить Антоніна.
Вперше з гуртківцями зібрали чорнобривці для військових минулої осені, — розповідає вчителька Ольга Сергійчук. з її слів, квіти чорнобривців мають багато цінних властивостей, одна з них – це допомога травленню, якщо є якісь токсини, то ці квіти вони їх нейтралізують.
Для цілющих чаїв гуртківці збирають п’ять основних трав: листя малини, квітки нагідок, квіти липи, квіти ромашки й чорничник.
Гуртківці відвідують заняття двічі на тиждень, а трави збирають усе літо, потім усе виготовлене передають захисникам, — говорить Ольга Сергійчук.
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Як розповіла Суспільному вчителька біології Ольга Сергійчук, зініціював збір трав Волинський обласний еколого-натуралістичний центр.
Орієнтовано десять учнів із трьох сіл Боратинської громади відвідують заняття. У групі, — говорить вчителька, — займаються діти різного віку.
Дев’ятикласниця Антоніна Ліхван разом із меншою сестрою Марією у гуртку два роки. Розповідають: усі трави сушать у будинках, на горищах.
Листя малини сушиться приблизно до тижня, нагідки і ромашка сушили до десяти днів, — говорить Антоніна.
Вперше з гуртківцями зібрали чорнобривці для військових минулої осені, — розповідає вчителька Ольга Сергійчук. з її слів, квіти чорнобривців мають багато цінних властивостей, одна з них – це допомога травленню, якщо є якісь токсини, то ці квіти вони їх нейтралізують.
Для цілющих чаїв гуртківці збирають п’ять основних трав: листя малини, квітки нагідок, квіти липи, квіти ромашки й чорничник.
Гуртківці відвідують заняття двічі на тиждень, а трави збирають усе літо, потім усе виготовлене передають захисникам, — говорить Ольга Сергійчук.
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