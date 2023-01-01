Юні волиняни зібрали для воїнів понад 40 пакетиків цілющих трав

Юні волиняни зібрали для воїнів понад 40 пакетиків цілющих трав
Понад 40 пакетиків сухих трав упродовж цього літа для військових зібрали школярі Мстишинської гімназії.

Як розповіла Суспільному вчителька біології Ольга Сергійчук, зініціював збір трав Волинський обласний еколого-натуралістичний центр.

Орієнтовано десять учнів із трьох сіл Боратинської громади відвідують заняття. У групі, — говорить вчителька, — займаються діти різного віку.

Дев’ятикласниця Антоніна Ліхван разом із меншою сестрою Марією у гуртку два роки. Розповідають: усі трави сушать у будинках, на горищах.

Листя малини сушиться приблизно до тижня, нагідки і ромашка сушили до десяти днів, — говорить Антоніна.

Вперше з гуртківцями зібрали чорнобривці для військових минулої осені, — розповідає вчителька Ольга Сергійчук. з її слів, квіти чорнобривців мають багато цінних властивостей, одна з них – це допомога травленню, якщо є якісь токсини, то ці квіти вони їх нейтралізують.

Для цілющих чаїв гуртківці збирають п’ять основних трав: листя малини, квітки нагідок, квіти липи, квіти ромашки й чорничник.

Гуртківці відвідують заняття двічі на тиждень, а трави збирають усе літо, потім усе виготовлене передають захисникам, — говорить Ольга Сергійчук.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: діти, Волинь, чай, допомога ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Луцька частково обмежать рух транспорту
Сьогодні, 11:40
У війні з росією загинув Герой з Волині Владислав Мисинюк
Сьогодні, 11:30
Юні волиняни зібрали для воїнів понад 40 пакетиків цілющих трав
Сьогодні, 11:11
Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв
Сьогодні, 10:47
У Луцьку рятувальники звільнили квартиру від кажанів. ФОТО
Сьогодні, 10:40
Схожі новини
На Волині зіткнулись дві автівки: травмувалися двоє дітей віком 8 та 4 роки На Волині зіткнулись дві автівки: травмувалися двоє дітей віком 8 та 4 роки
15 серпень, 11:15
На Волині школярі збирають трави для чаїв українським військовим. ФОТО На Волині школярі збирають трави для чаїв українським військовим. ФОТО
11 серпень, 07:33
Лучани завдяки лотереї зібрали понад 125 тисяч гривень для ЗСУ. ВІДЕО Лучани завдяки лотереї зібрали понад 125 тисяч гривень для ЗСУ. ВІДЕО
10 серпень, 21:36
Діти загиблих військових з Волині відпочиватимуть у Німеччині. ФОТО Діти загиблих військових з Волині відпочиватимуть у Німеччині. ФОТО
22 липень, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На російських аеродромах «Сольці» та «Шайковка» були знищені два Ту-22, атакували дронами, – ЗМІ
Сьогодні, 11:50
 0
У центрі Луцька частково обмежать рух транспорту
Сьогодні, 11:40
 0
У війні з росією загинув Герой з Волині Владислав Мисинюк
Сьогодні, 11:30
 0
Юні волиняни зібрали для воїнів понад 40 пакетиків цілющих трав
Сьогодні, 11:11
 0
Оптимізація кампаній та аналіз результатів в контекстній рекламі*
Сьогодні, 10:50
 0
Медіа
відео
1/8