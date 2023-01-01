У Луцьку рятувальники звільнили квартиру від кажанів. ФОТО

У Луцьку бійці ДСНС звільнили квартиру від засилля кажанів.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Увечері 21 серпня на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в квартирі на проспекті Соборності в Луцьку мешканці виявили кажанів.О 22:08 до місця події спрямували працівників групи рятувальних робіт. З'ясувалося, що у помешканні на дев'ятому поверсі перебуває близько трьох десятків кажанів. Очевидно, рукокрилі облюбували квартиру, де кілька днів поспіль нікого не було, а вікна були відчинені.Рятувальники обережно виловили кажанів, переконавшись, що тваринки цілі й неушкоджені, випустили їх на вулицю. Лише тоді люди повернулися до своєї квартири й, оглянувши кожен закуток і зачинивши вікна, зітхнули з полегшенням.