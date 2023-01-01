У Луцьку рятувальники звільнили квартиру від кажанів. ФОТО
Сьогодні, 10:40
У Луцьку бійці ДСНС звільнили квартиру від засилля кажанів.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Увечері 21 серпня на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в квартирі на проспекті Соборності в Луцьку мешканці виявили кажанів.
О 22:08 до місця події спрямували працівників групи рятувальних робіт. З'ясувалося, що у помешканні на дев'ятому поверсі перебуває близько трьох десятків кажанів. Очевидно, рукокрилі облюбували квартиру, де кілька днів поспіль нікого не було, а вікна були відчинені.
Рятувальники обережно виловили кажанів, переконавшись, що тваринки цілі й неушкоджені, випустили їх на вулицю. Лише тоді люди повернулися до своєї квартири й, оглянувши кожен закуток і зачинивши вікна, зітхнули з полегшенням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Увечері 21 серпня на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в квартирі на проспекті Соборності в Луцьку мешканці виявили кажанів.
О 22:08 до місця події спрямували працівників групи рятувальних робіт. З'ясувалося, що у помешканні на дев'ятому поверсі перебуває близько трьох десятків кажанів. Очевидно, рукокрилі облюбували квартиру, де кілька днів поспіль нікого не було, а вікна були відчинені.
Рятувальники обережно виловили кажанів, переконавшись, що тваринки цілі й неушкоджені, випустили їх на вулицю. Лише тоді люди повернулися до своєї квартири й, оглянувши кожен закуток і зачинивши вікна, зітхнули з полегшенням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Юні волиняни зібрали для воїнів понад 40 пакетиків цілющих трав
Сьогодні, 11:11
Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв
Сьогодні, 10:47
У Луцьку рятувальники звільнили квартиру від кажанів. ФОТО
Сьогодні, 10:40
Українські воїни з боєм увійшли в Роботине на Запоріжжі, евакуюють мирних мешканців, – Маляр
Сьогодні, 10:32
Медіа