У Луцьку рятувальники звільнили квартиру від кажанів. ФОТО

У Луцьку рятувальники звільнили квартиру від кажанів. ФОТО
У Луцьку бійці ДСНС звільнили квартиру від засилля кажанів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Увечері 21 серпня на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в квартирі на проспекті Соборності в Луцьку мешканці виявили кажанів.

О 22:08 до місця події спрямували працівників групи рятувальних робіт. З'ясувалося, що у помешканні на дев'ятому поверсі перебуває близько трьох десятків кажанів. Очевидно, рукокрилі облюбували квартиру, де кілька днів поспіль нікого не було, а вікна були відчинені.

Рятувальники обережно виловили кажанів, переконавшись, що тваринки цілі й неушкоджені, випустили їх на вулицю. Лише тоді люди повернулися до своєї квартири й, оглянувши кожен закуток і зачинивши вікна, зітхнули з полегшенням.
У Луцьку рятувальники звільнили квартиру від кажанів. ФОТО
У Луцьку рятувальники звільнили квартиру від кажанів. ФОТО
У Луцьку рятувальники звільнили квартиру від кажанів. ФОТО

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Теги: Луцьк, рятувальники, кажани
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