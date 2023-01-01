Українські воїни з боєм увійшли в Роботине на Запоріжжі, евакуюють мирних мешканців, – Маляр

Українські воїни з боєм увійшли в Роботине на Запоріжжі, евакуюють мирних мешканців, – Маляр
Українські захисники із 47-ої бригади з боєм увійшли у село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців. Росіяни продовжують обстрілювати село із артилерії.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Воїни 47-ої бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП Бредлі. Наші бійців виконують планову бойову роботу та знищують ворога. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Тривають бої", - йдеться в повідомленні.
Українські воїни з боєм увійшли в Роботине на Запоріжжі, евакуюють мирних мешканців, – Маляр
Українські воїни з боєм увійшли в Роботине на Запоріжжі, евакуюють мирних мешканців, – Маляр

Нагадаємо, що 21 серпня у Міноборони заявили про успіх на Запорізькому напрямку біля Роботиного і Малої Токмачки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв
Сьогодні, 10:47
У Луцьку рятувальники звільнили квартиру від кажанів. ФОТО
Сьогодні, 10:40
Українські воїни з боєм увійшли в Роботине на Запоріжжі, евакуюють мирних мешканців, – Маляр
Сьогодні, 10:32
У Луцьку перекинулася вантажівка з колодами: постраждали двоє дітей
Сьогодні, 10:20
Громадянка Польщі намагалася вивезти з України свого хлопця-українця, сховавши під ковдрою. ФОТО
Сьогодні, 10:15
Схожі новини
На російських аеродромах «Сольці» та «Шайковка» були знищені два Ту-22, атакували дронами, – ЗМІ На російських аеродромах «Сольці» та «Шайковка» були знищені два Ту-22, атакували дронами, – ЗМІ
Сьогодні, 11:50
Для переваги в небі Україні потрібно близько 130 винищувачів, – Повітряні сили Для переваги в небі Україні потрібно близько 130 винищувачів, – Повітряні сили
21 серпень, 20:25
В Україні створять військову поліцію, – Міноборони В Україні створять військову поліцію, – Міноборони
21 серпень, 19:19
На Запоріжжя прибув підрозділ військових з Бурятії, які мародерять та знущаються над жителями, – Генштаб На Запоріжжя прибув підрозділ військових з Бурятії, які мародерять та знущаються над жителями, – Генштаб
21 серпень, 18:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На російських аеродромах «Сольці» та «Шайковка» були знищені два Ту-22, атакували дронами, – ЗМІ
Сьогодні, 11:50
 0
У центрі Луцька частково обмежать рух транспорту
Сьогодні, 11:40
 0
У війні з росією загинув Герой з Волині Владислав Мисинюк
Сьогодні, 11:30
 0
Юні волиняни зібрали для воїнів понад 40 пакетиків цілющих трав
Сьогодні, 11:11
 0
Оптимізація кампаній та аналіз результатів в контекстній рекламі*
Сьогодні, 10:50
 0
Медіа
відео
1/8