Українські воїни з боєм увійшли в Роботине на Запоріжжі, евакуюють мирних мешканців, – Маляр
Сьогодні, 10:32
Українські захисники із 47-ої бригади з боєм увійшли у село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців. Росіяни продовжують обстрілювати село із артилерії.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Воїни 47-ої бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП Бредлі. Наші бійців виконують планову бойову роботу та знищують ворога. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Тривають бої", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 21 серпня у Міноборони заявили про успіх на Запорізькому напрямку біля Роботиного і Малої Токмачки.
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Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Воїни 47-ої бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП Бредлі. Наші бійців виконують планову бойову роботу та знищують ворога. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Тривають бої", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 21 серпня у Міноборони заявили про успіх на Запорізькому напрямку біля Роботиного і Малої Токмачки.
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