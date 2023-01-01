Українські воїни з боєм увійшли в Роботине на Запоріжжі, евакуюють мирних мешканців, – Маляр





Про це Ганна Маляр.



"Воїни 47-ої бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП Бредлі. Наші бійців виконують планову бойову роботу та знищують ворога. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Тривають бої", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що 21 серпня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники із 47-ої бригади з боєм увійшли у село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців. Росіяни продовжують обстрілювати село із артилерії.Про це повідомила заступниця міністра оборони"Воїни 47-ої бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП Бредлі. Наші бійців виконують планову бойову роботу та знищують ворога. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Тривають бої", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що 21 серпня у Міноборони заявили про успіх на Запорізькому напрямку біля Роботиного і Малої Токмачки

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