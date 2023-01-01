Громадянка Польщі намагалася вивезти з України свого хлопця-українця, сховавши під ковдрою. ФОТО





Про це передає



Під час перевірки легковика, прикордонники виявили чоловіка, який ховався за передніми сидіннями на підлозі автомобіля та був прикритий ковдрою. Ним виявився хлопець водійки, 32-річний громадянин України.



Чоловік є військовозобов'язаним підпадає під обмеження щодо виїзду за кордон. Саме через це пара вирішила подолати державну межу вдавшись до хитрувань.



За спробу незаконного перетину державного кордону чоловіка буде притягнено до адміністративної відповідальності. А у діях жінки вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", про що було направлено повідомлення до поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Громадянка Польщі намагалася вивезти з України свого хлопця-українця, сховавши під ковдрою.Про це передає Західне регіональне управління Держприкордонслужби Під час перевірки легковика, прикордонники виявили чоловіка, який ховався за передніми сидіннями на підлозі автомобіля та був прикритий ковдрою. Ним виявився хлопець водійки, 32-річний громадянин України.Чоловік є військовозобов'язаним підпадає під обмеження щодо виїзду за кордон. Саме через це пара вирішила подолати державну межу вдавшись до хитрувань.За спробу незаконного перетину державного кордону чоловіка буде притягнено до адміністративної відповідальності. А у діях жінки вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", про що було направлено повідомлення до поліції.

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