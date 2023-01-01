Громадянка Польщі намагалася вивезти з України свого хлопця-українця, сховавши під ковдрою. ФОТО

Громадянка Польщі намагалася вивезти з України свого хлопця-українця, сховавши під ковдрою. ФОТО
Громадянка Польщі намагалася вивезти з України свого хлопця-українця, сховавши під ковдрою.

Про це передає Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Під час перевірки легковика, прикордонники виявили чоловіка, який ховався за передніми сидіннями на підлозі автомобіля та був прикритий ковдрою. Ним виявився хлопець водійки, 32-річний громадянин України.
Громадянка Польщі намагалася вивезти з України свого хлопця-українця, сховавши під ковдрою. ФОТО

Чоловік є військовозобов'язаним підпадає під обмеження щодо виїзду за кордон. Саме через це пара вирішила подолати державну межу вдавшись до хитрувань.

За спробу незаконного перетину державного кордону чоловіка буде притягнено до адміністративної відповідальності. А у діях жінки вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", про що було направлено повідомлення до поліції.

Громадянка Польщі намагалася вивезти з України свого хлопця-українця, сховавши під ковдрою. ФОТО

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Теги: Держприкордонслужба, ухилянт
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