Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти 90 тисяч євро

Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти 90 тисяч євро
Волинські митники на посту "Устилуг" зупинили протизаконне вивезення за кордон 70 тис євро.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Дві родички виїжджали з України в одному авто смугою руху "зелений коридор". Під час усного опитування заявили, що мають при собі кожна до 10 тис євро, а на обох - 20 тисяч. Проте, як виявилося під час повного митного огляду їхнього багажу, у транспортному засобі переміщали загалом 90 тисяч євро. У валізах туристок вживаний одяг та інші особисті речі були пересипані банкнотами Євросоюзу.

Станом на дату вчинення порушення за курсом НБУ "надмір" валюти у 70 тисяч євро становить майже 2,8 млн грн. Вони тимчасово вилучені як доказ у справі. Відповідно до ч.1 ст. 471 Митного кодексу України, недекларування валютних цінностей, що переміщуються громадянами через митний кордон України, у сумі, що перевищує дозволену законодавством України для їх переміщення без письмового декларування, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 відсотків суми, що перевищує дозволену.

Митники нагадують, що через кордон без письмового декларування дозволено переміщати готівкову валюту чи банківські метали, сума яких не перевищує еквіваленту 10 тисяч євро на особу. Усе, що більше, декларується на "червоному коридорі".

До письмової декларації додаються документи, які підтверджують законність походження валютних цінностей. Бланки Декларації, які заповнює Декларант у такому випадку, затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. «Про деякі питання транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей» та можуть бути роздруковані та заповненні Декларантом завчасно.

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Теги: Устилуг, гроші, митниця
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