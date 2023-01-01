Сили оборони знищили за добу 410 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога

Сили оборони знищили за добу 410 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сили оборони України за минулу добу ліквідували 410 окупантів, 31 ворожу артилерійську систему, 27 ББМ та 4 танки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.23 орієнтовно склали:

• особового складу − близько 258 340 (+410) осіб,
• танків − 4 362 (+4) од,
• бойових броньованих машин − 8 476 (+27) од,
• артилерійських систем − 5 295 (+31) од,
• РСЗВ − 721 (+2) од,
• засобів ППО − 491 (+2) од,
• літаків − 315 (+0) од,
• гелікоптерів − 316 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 312 (+3) од,
• крилатих ракет − 1 406 (+0),
• кораблів/катерів − 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 722 (+30) од,
• спеціальної техніки − 797 (+3) од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: втрати ворога, війна, окупанти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти 90 тисяч євро
Сьогодні, 09:45
Відійшов у вічність відомий волинський тренер
Сьогодні, 09:35
Сили оборони знищили за добу 410 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 09:25
Курс валют у Луцьку 22 серпня
Сьогодні, 09:12
Війна з росією: якою є ситуація на фронті станом на ранок 22 серпня
Сьогодні, 09:03
Схожі новини
Сили оборони знищили за минулу добу ще 650 окупантів Сили оборони знищили за минулу добу ще 650 окупантів
16 серпень, 09:24
Сили оборони знищили за добу 540 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога Сили оборони знищили за добу 540 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
15 серпень, 09:24
Захисники знищили ще 640 окупантів, 19 артсистем і 27 БпЛА ворога Захисники знищили ще 640 окупантів, 19 артсистем і 27 БпЛА ворога
04 серпень, 09:30
Армія рф втратила понад 247 тисяч солдатів Армія рф втратила понад 247 тисяч солдатів
02 серпень, 09:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку перекинулася вантажівка з колодами: постраждали двоє дітей
Сьогодні, 10:20
 0
Громадянка Польщі намагалася вивезти з України свого хлопця-українця, сховавши під ковдрою. ФОТО
Сьогодні, 10:15
 0
У Луцькому районі зникла 63-річна жінка, вона має психічні розлади
Сьогодні, 09:56
 0
Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти 90 тисяч євро
Сьогодні, 09:45
 0
Відійшов у вічність відомий волинський тренер
Сьогодні, 09:35
 0
Медіа
відео
1/8