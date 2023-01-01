Сили оборони знищили за добу 410 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.23 орієнтовно склали:



• особового складу − близько 258 340 (+410) осіб,

• танків − 4 362 (+4) од,

• бойових броньованих машин − 8 476 (+27) од,

• артилерійських систем − 5 295 (+31) од,

• РСЗВ − 721 (+2) од,

• засобів ППО − 491 (+2) од,

• літаків − 315 (+0) од,

• гелікоптерів − 316 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 312 (+3) од,

• крилатих ракет − 1 406 (+0),

• кораблів/катерів − 18 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 722 (+30) од,

• спеціальної техніки − 797 (+3) од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України за минулу добу ліквідували 410 окупантів, 31 ворожу артилерійську систему, 27 ББМ та 4 танки.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.• особового складу − близько 258 340 (+410) осіб,• танків − 4 362 (+4) од,• бойових броньованих машин − 8 476 (+27) од,• артилерійських систем − 5 295 (+31) од,• РСЗВ − 721 (+2) од,• засобів ППО − 491 (+2) од,• літаків − 315 (+0) од,• гелікоптерів − 316 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 312 (+3) од,• крилатих ракет − 1 406 (+0),• кораблів/катерів − 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 722 (+30) од,• спеціальної техніки − 797 (+3) од.

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