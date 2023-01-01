Сили оборони знищили за добу 410 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 09:25
Сили оборони України за минулу добу ліквідували 410 окупантів, 31 ворожу артилерійську систему, 27 ББМ та 4 танки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу − близько 258 340 (+410) осіб,
• танків − 4 362 (+4) од,
• бойових броньованих машин − 8 476 (+27) од,
• артилерійських систем − 5 295 (+31) од,
• РСЗВ − 721 (+2) од,
• засобів ППО − 491 (+2) од,
• літаків − 315 (+0) од,
• гелікоптерів − 316 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 312 (+3) од,
• крилатих ракет − 1 406 (+0),
• кораблів/катерів − 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 722 (+30) од,
• спеціальної техніки − 797 (+3) од.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу − близько 258 340 (+410) осіб,
• танків − 4 362 (+4) од,
• бойових броньованих машин − 8 476 (+27) од,
• артилерійських систем − 5 295 (+31) од,
• РСЗВ − 721 (+2) од,
• засобів ППО − 491 (+2) од,
• літаків − 315 (+0) од,
• гелікоптерів − 316 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 312 (+3) од,
• крилатих ракет − 1 406 (+0),
• кораблів/катерів − 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 722 (+30) од,
• спеціальної техніки − 797 (+3) од.
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