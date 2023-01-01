Відійшов у вічність відомий волинський тренер

Олександр Трибунський.



Про це пише Олександра Кравчука у спільноті "Наш Нововолинськ".



«20-го серпня відійшов у вічність тренер з греко-римської боротьби Трибунський Олександр Анатолійович. 21-го серпня о 14:00 відбулося прощання», – йдеться у дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Світла пам'ять!

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