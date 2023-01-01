Відійшов у вічність відомий волинський тренер
Сьогодні, 09:35
20 серпня відійшов у вічність відомий на Волині тренер з греко-римської боротьби Олександр Трибунський.
Про це пише БУГ з посиланням на повідомлення Олександра Кравчука у спільноті "Наш Нововолинськ".
«20-го серпня відійшов у вічність тренер з греко-римської боротьби Трибунський Олександр Анатолійович. 21-го серпня о 14:00 відбулося прощання», – йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Світла пам'ять!
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Про це пише БУГ з посиланням на повідомлення Олександра Кравчука у спільноті "Наш Нововолинськ".
«20-го серпня відійшов у вічність тренер з греко-римської боротьби Трибунський Олександр Анатолійович. 21-го серпня о 14:00 відбулося прощання», – йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Світла пам'ять!
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