Відійшов у вічність відомий волинський тренер

Відійшов у вічність відомий волинський тренер
20 серпня відійшов у вічність відомий на Волині тренер з греко-римської боротьби Олександр Трибунський.

Про це пише БУГ з посиланням на повідомлення Олександра Кравчука у спільноті "Наш Нововолинськ".

«20-го серпня відійшов у вічність тренер з греко-римської боротьби Трибунський Олександр Анатолійович. 21-го серпня о 14:00 відбулося прощання», – йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Світла пам'ять!

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Теги: Олександр Трибунський, смерть, Нововолинськ
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