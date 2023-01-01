У Луцькому районі зникла 63-річна жінка, вона має психічні розлади

Просенко Ніну Іванівну, 30 липня 1960 року народження, жительку села Линівка Луцького району.



Про це повідомляє



18 серпня близько 09:00 жінка пішла з дому та досі не повернулась. Де перебуває зараз – невідомо.



Поліцію про зникнення Ніни Іванівни повідомили сусіди.



Прикмети: невисокого зросту, волосся сиве, худорлявої тілобудови.



Одягнена: у кофту сірого кольору, спідницю, без хустини. Жінка має психічні розлади.



Громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклу жінку, закликають зателефонувати до поліції: (+380) 50 978 6838 або 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розшукують, 30 липня 1960 року народження, жительку села Линівка Луцького району.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області 18 серпня близько 09:00 жінка пішла з дому та досі не повернулась. Де перебуває зараз – невідомо.Поліцію про зникнення Ніни Іванівни повідомили сусіди.невисокого зросту, волосся сиве, худорлявої тілобудови.у кофту сірого кольору, спідницю, без хустини. Жінка має психічні розлади.Громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклу жінку, закликають зателефонувати до поліції:або

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