У Луцькому районі зникла 63-річна жінка, вона має психічні розлади
Сьогодні, 09:56
Розшукують Просенко Ніну Іванівну, 30 липня 1960 року народження, жительку села Линівка Луцького району.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
18 серпня близько 09:00 жінка пішла з дому та досі не повернулась. Де перебуває зараз – невідомо.
Поліцію про зникнення Ніни Іванівни повідомили сусіди.
Прикмети: невисокого зросту, волосся сиве, худорлявої тілобудови.
Одягнена: у кофту сірого кольору, спідницю, без хустини. Жінка має психічні розлади.
Громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклу жінку, закликають зателефонувати до поліції: (+380) 50 978 6838 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
18 серпня близько 09:00 жінка пішла з дому та досі не повернулась. Де перебуває зараз – невідомо.
Поліцію про зникнення Ніни Іванівни повідомили сусіди.
Прикмети: невисокого зросту, волосся сиве, худорлявої тілобудови.
Одягнена: у кофту сірого кольору, спідницю, без хустини. Жінка має психічні розлади.
Громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклу жінку, закликають зателефонувати до поліції: (+380) 50 978 6838 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Громадянка Польщі намагалася вивезти з України свого хлопця-українця, сховавши під ковдрою. ФОТО
Сьогодні, 10:15
У Луцькому районі зникла 63-річна жінка, вона має психічні розлади
Сьогодні, 09:56
Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти 90 тисяч євро
Сьогодні, 09:45
Відійшов у вічність відомий волинський тренер
Сьогодні, 09:35
Медіа