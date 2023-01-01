У Луцькому районі зникла 63-річна жінка, вона має психічні розлади

У Луцькому районі зникла 63-річна жінка, вона має психічні розлади
Розшукують Просенко Ніну Іванівну, 30 липня 1960 року народження, жительку села Линівка Луцького району.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

18 серпня близько 09:00 жінка пішла з дому та досі не повернулась. Де перебуває зараз – невідомо.

Поліцію про зникнення Ніни Іванівни повідомили сусіди.

Прикмети: невисокого зросту, волосся сиве, худорлявої тілобудови.

Одягнена: у кофту сірого кольору, спідницю, без хустини. Жінка має психічні розлади.

Громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклу жінку, закликають зателефонувати до поліції: (+380) 50 978 6838 або 102.

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Теги: розшук, Луцький район, Ніна Просенко
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