У Луцьку перекинулася вантажівка з колодами: постраждали двоє дітей

У Луцьку перекинулася вантажівка з колодами: постраждали двоє дітей
53-річний лучанин, керуючи вантажівко ЗИЛ, ймовірно, не впорався із керуванням та виїхав на бордюр, транспортний засіб перекинувся. Пригода трапилася учора, 21 серпня, по вулиці Глушець в обласному центрі.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

У результаті завантажена на нього деревина при падінні травмувала двох 13-річних пішоходів.

Тілесні ушкодження також отримав і водій вантажівки.

Усім постраждалим надано медичну допомогу, ніхто не госпіталізовувся.

Також внаслідок автопригоди механічні пошкодження отримав легковик Toyota, який рухався у зустрічному напрямку, водій автівки не постраждав.

Транспортний засіб і деревину поліцейські вилучили.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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Теги: ДТП, Луцьк
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