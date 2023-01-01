У Луцьку перекинулася вантажівка з колодами: постраждали двоє дітей





Про це інформує



У результаті завантажена на нього деревина при падінні травмувала двох 13-річних пішоходів.



Тілесні ушкодження також отримав і водій вантажівки.



Усім постраждалим надано медичну допомогу, ніхто не госпіталізовувся.



Також внаслідок автопригоди механічні пошкодження отримав легковик Toyota, який рухався у зустрічному напрямку, водій автівки не постраждав.



Транспортний засіб і деревину поліцейські вилучили.



Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 53-річний лучанин, керуючи вантажівко ЗИЛ, ймовірно, не впорався із керуванням та виїхав на бордюр, транспортний засіб перекинувся. Пригода трапилася учора , 21 серпня, по вулиці Глушець в обласному центрі.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області У результаті завантажена на нього деревина при падінні травмувала двох 13-річних пішоходів.Тілесні ушкодження також отримав і водій вантажівки.Усім постраждалим надано медичну допомогу, ніхто не госпіталізовувся.Також внаслідок автопригоди механічні пошкодження отримав легковик Toyota, який рухався у зустрічному напрямку, водій автівки не постраждав.Транспортний засіб і деревину поліцейські вилучили.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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