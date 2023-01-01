У Луцьку перекинулася вантажівка з колодами. ФОТО
Сьогодні, 21:02
В обласному центрі Волині, на вулиці Глушець сталася дорожньо-транспортна пригода.
Перекинулась вантажівка з дерев'яними колодами, - повідомляє ІА "Конкурент", посилаючись на очевидців.
Відомо, що аварія сталась близько 19:00. За словами очевидців, водій вантажівки різко загальмував перед легковиком та не впорався з керуванням.
Станом на 19:30 рух по вулиці Глушець був ускладнений, на місці ДТП працювали патрульні поліцейські.
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Перекинулась вантажівка з дерев'яними колодами, - повідомляє ІА "Конкурент", посилаючись на очевидців.
Відомо, що аварія сталась близько 19:00. За словами очевидців, водій вантажівки різко загальмував перед легковиком та не впорався з керуванням.
Станом на 19:30 рух по вулиці Глушець був ускладнений, на місці ДТП працювали патрульні поліцейські.
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