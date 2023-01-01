У Луцьку перекинулася вантажівка з колодами. ФОТО





Перекинулась вантажівка з дерев'яними колодами, - повідомляє



Відомо, що аварія сталась близько 19:00. За словами очевидців, водій вантажівки різко загальмував перед легковиком та не впорався з керуванням.



Станом на 19:30 рух по вулиці Глушець був ускладнений, на місці ДТП працювали патрульні поліцейські.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині, на вулиці Глушець сталася дорожньо-транспортна пригода.Перекинулась вантажівка з дерев'яними колодами, - повідомляє ІА "Конкурент" , посилаючись на очевидців.Відомо, що аварія сталась близько 19:00. За словами очевидців, водій вантажівки різко загальмував перед легковиком та не впорався з керуванням.Станом на 19:30 рух по вулиці Глушець був ускладнений, на місці ДТП працювали патрульні поліцейські.

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