Амбасадорка всього українського: Софія Безверха проведе лекцію у Дія.Бізнес у Луцьку

Софія Безверха розповідатиме «Чому українська культура – це космос, а не лише шаровари, горілка і сало».



Для кого цей захід?



Для кожного громадянина нашої держави, а також іноземних гостей, для всіх, хто хоче досліджувати українську культуру. Такого про Україну та українців ви точно не знали. Захід, що вкотре змусить вас пишатися нашою нацією.



Про спікерку:



Протягом 10 років Софія Безверха досліджує справжню українську культуру й мистецтво. Останні роки спікерка взяла за мету популяризувати невідомі сторінки нашої історії, розповідати про людей, що творили нашу спадщину, але, на жаль, були забуті, вкрадені чи знищені московією.



А ще Софія вивчає традиційні техніки, якими вишивали наші прапра-, і наразі вишиває вже третю сорочку.



Під час лекції спікерка розповість:



▪️ чому в буремні часи ми звертаємося до свого коріння



▪️ витоки справжньої української культури



▪️ як у нас крали історію, винахідників, мову і гордість



▪️ відомі у світі українці, якими пишаються закордоном



▪️ чому кожен із нас — амбасадор України у світі



Приходьте і переконайтеся, що українська культура — це космос, а не лише віночки, шаровари і сало.



Коли: 25 серпня, 16:00



Де: вул. Богдана Хмельницького, 26, 4 поверх



Внесок за участь: 400 грн



Кількість місць обмежена: 40 місць







Які ще події відбудуться цього місяця у Дія.Бізнес у Луцьку дивіться



Центр Дія.Бізнес у Луцьку — створений за приватні кошти підприємців для розвитку підприємців. Центр відкрито з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 серпня у центрі Дія.Бізнес культурна блогерка та амбасадорка всього українського —розповідатиме «Чому українська культура – це космос, а не лише шаровари, горілка і сало».Для кожного громадянина нашої держави, а також іноземних гостей, для всіх, хто хоче досліджувати українську культуру. Такого про Україну та українців ви точно не знали. Захід, що вкотре змусить вас пишатися нашою нацією.Протягом 10 років Софія Безверха досліджує справжню українську культуру й мистецтво. Останні роки спікерка взяла за мету популяризувати невідомі сторінки нашої історії, розповідати про людей, що творили нашу спадщину, але, на жаль, були забуті, вкрадені чи знищені московією.А ще Софія вивчає традиційні техніки, якими вишивали наші прапра-, і наразі вишиває вже третю сорочку.▪️ чому в буремні часи ми звертаємося до свого коріння▪️ витоки справжньої української культури▪️ як у нас крали історію, винахідників, мову і гордість▪️ відомі у світі українці, якими пишаються закордоном▪️ чому кожен із нас — амбасадор України у світіПриходьте і переконайтеся, що українська культура — це космос, а не лише віночки, шаровари і сало.25 серпня, 16:00вул. Богдана Хмельницького, 26, 4 поверх400 грн40 місць Реєстрація обов’язкова.Які ще події відбудуться цього місяця у Дія.Бізнес у Луцьку дивіться на сайті та в соцмережах центру.Центр Дія.Бізнес у Луцьку — створений за приватні кошти підприємців для розвитку підприємців. Центр відкрито з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».

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