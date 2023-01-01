В Україні створять військову поліцію, – Міноборони
Сьогодні, 19:19
Головне управління військової юстиції Міністерства оборони бере участь у розробці законопроєкту про військову поліцію України.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Зазначається, що військова поліція "має стати військовим формуванням із правоохоронними функціями і входитиме в систему Міноборони України".
Військову поліцію буде створено на базі Військової служби правопорядку у Збройних силах України. До неї перейдуть окремі повноваження з оперативно-розшукової діяльності та досудових розслідувань воєнних злочинів у зоні бойових дій.
Метою називається підтримання дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони та Державної служби спеціального транспорту (ДССТ).
Серед основних завдань військової поліції: правоохоронна діяльність із запобігання, виявлення, припинення воєнних злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу та військових статутів; оперативно-розшукова діяльність; спеціальна превенція у ЗСУ та ДССТ; забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ та ДССТ; захист прав військовослужбовців; захист державного майна; виконання покарань.
Зараз на базі комітету парламенту з правоохоронної діяльності функціонує робоча група, завданнями якої є створення робочої моделі військової юстиції і частиною якої стане Військова поліція. Наразі законопроєкт у стадії узгодження.
Передбачається досягнення сумісності військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО.
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Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Зазначається, що військова поліція "має стати військовим формуванням із правоохоронними функціями і входитиме в систему Міноборони України".
Військову поліцію буде створено на базі Військової служби правопорядку у Збройних силах України. До неї перейдуть окремі повноваження з оперативно-розшукової діяльності та досудових розслідувань воєнних злочинів у зоні бойових дій.
Метою називається підтримання дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони та Державної служби спеціального транспорту (ДССТ).
Серед основних завдань військової поліції: правоохоронна діяльність із запобігання, виявлення, припинення воєнних злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу та військових статутів; оперативно-розшукова діяльність; спеціальна превенція у ЗСУ та ДССТ; забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ та ДССТ; захист прав військовослужбовців; захист державного майна; виконання покарань.
Зараз на базі комітету парламенту з правоохоронної діяльності функціонує робоча група, завданнями якої є створення робочої моделі військової юстиції і частиною якої стане Військова поліція. Наразі законопроєкт у стадії узгодження.
Передбачається досягнення сумісності військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО.
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