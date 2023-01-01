На Волині одружився військовий зі своєю обраницею

На Волині одружився військовий зі своєю обраницею
У Колківській селищній раді одружилась пара військового Максима з Рівненської області та Олени з Матейок.

Про це повідомили у громаді.

"Уся Колківська громада вітає нову українську сім’ю, яка створилася у воєнний час! Їхні очі світяться щастям! І ці очі чітко знають, що Любов переможе війну! Цінуйте і бережіть кожен свою половинку, станьте для неї опорою і підтримкою. Поважайте один одного, допомагайте. Нехай ніжні почуття і пристрасть переповнюють сімейне життя! Хай ваше весілля буде оберегом у цей важкий час, а для нас стане вірою в Перемогу", - йдеться в повідомленні.
На Волині одружився військовий зі своєю обраницею
На Волині одружився військовий зі своєю обраницею

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Теги: Волинь, військовий, одруження
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