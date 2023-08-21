Харлан виставила на аукціон персональну Барбі: гроші підуть для волинської клініки на реабілітацію воїнів
Сьогодні, 17:57
На благодійний аукціон українська фехтувальниця Ольга Харлан виставила персональну копію ляльки Барбі від компанії Mattel. Така лялька є в єдиному екземплярі у світі.
Про це спортсменка повідомила у соцмережах, інформує Рубрика.
Благодійний аукціон запустили на платформі eBay, а гроші підуть для клініки у Волинській області на реабілітацію українських військових, які постраждали в результаті війни.
Наразі на аукціоні вже зробили першу ставку в 10 тисяч доларів. Щоб перебити її, в охочих є час до 30 серпня.
Mattel — компанія-виробник ляльок Барбі — кілька років тому запустила лінійку ляльок "Рольові моделі", де прототипами є відомі жінки: науковиці, підприємиці, керівниці великих бізнесів, спортсменки, артистки, медики тощо.
У 2020 році Ольга Харлан отримала персональну копію ляльки Барбі та стала першою українкою, яка потрапила до серії Barbie Role Models.
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Про це спортсменка повідомила у соцмережах, інформує Рубрика.
Благодійний аукціон запустили на платформі eBay, а гроші підуть для клініки у Волинській області на реабілітацію українських військових, які постраждали в результаті війни.
Наразі на аукціоні вже зробили першу ставку в 10 тисяч доларів. Щоб перебити її, в охочих є час до 30 серпня.
Mattel — компанія-виробник ляльок Барбі — кілька років тому запустила лінійку ляльок "Рольові моделі", де прототипами є відомі жінки: науковиці, підприємиці, керівниці великих бізнесів, спортсменки, артистки, медики тощо.
У 2020 році Ольга Харлан отримала персональну копію ляльки Барбі та стала першою українкою, яка потрапила до серії Barbie Role Models.
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