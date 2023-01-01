Релігійна громада на Волині перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 17:02
Релігійна громада святого Петра Могили УПЦ Московського Патріархату села Воля-Любитівська перейшла в лоно Православної Церкви України.
Про це повідомили на сторінці Ковельського деканату Волинської єпархії ПЦУ.
Уввійшовши до храму (на певний період храм був опечатаний) після реєстрації установчих документів церковна громада на чолі з протоієреєм Андрієм Сехом, благочинним Голобського округу Ковельський деканат Волинської єпархії, ПЦУ звершила першу Божественну Літургію українською мовою. Це сталося минулої неділі.
Надалі Богослужіння в храмі святого Петра Могили ПЦУ села Воля-Любитівська звершуватиме ієрей Валерій Братунь.
«Ми щиро вітаємо о. Андрія Сеха та церковну громаду в лоні Волинська єпархія Православної Церкви України», – йдеться у дописі.
Нагадують, що від від моменту дарування Томосу про автокефалію ПЦУ до Ковельського деканату Волинської єпархії ПЦУ з Московського Патріархату перейшли такі парафії (села): Старі Кошари, Доротище, Радошин, Битень, Байківці, Скулин, Старий Мосир, Новий Мосир, Воля-Любитівська. Також парафія сала Тойкут, де немає Московського Патріархату, а громада має орендоване приміщення для молитви та чекає від влади милості, щоб надала земельну ділянку для будівництва нового Свято-Покровського храму (старий був знищений в 20 столітті в період другої світової війни та частково комуністичною владою).
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Про це повідомили на сторінці Ковельського деканату Волинської єпархії ПЦУ.
Уввійшовши до храму (на певний період храм був опечатаний) після реєстрації установчих документів церковна громада на чолі з протоієреєм Андрієм Сехом, благочинним Голобського округу Ковельський деканат Волинської єпархії, ПЦУ звершила першу Божественну Літургію українською мовою. Це сталося минулої неділі.
Надалі Богослужіння в храмі святого Петра Могили ПЦУ села Воля-Любитівська звершуватиме ієрей Валерій Братунь.
«Ми щиро вітаємо о. Андрія Сеха та церковну громаду в лоні Волинська єпархія Православної Церкви України», – йдеться у дописі.
Нагадують, що від від моменту дарування Томосу про автокефалію ПЦУ до Ковельського деканату Волинської єпархії ПЦУ з Московського Патріархату перейшли такі парафії (села): Старі Кошари, Доротище, Радошин, Битень, Байківці, Скулин, Старий Мосир, Новий Мосир, Воля-Любитівська. Також парафія сала Тойкут, де немає Московського Патріархату, а громада має орендоване приміщення для молитви та чекає від влади милості, щоб надала земельну ділянку для будівництва нового Свято-Покровського храму (старий був знищений в 20 столітті в період другої світової війни та частково комуністичною владою).
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