Релігійна громада на Волині перейшла до ПЦУ





Про це повідомили на сторінці



Уввійшовши до храму (на певний період храм був опечатаний) після реєстрації установчих документів церковна громада на чолі з протоієреєм Андрієм Сехом, благочинним Голобського округу Ковельський деканат Волинської єпархії, ПЦУ звершила першу Божественну Літургію українською мовою. Це сталося минулої неділі.



Надалі Богослужіння в храмі святого Петра Могили ПЦУ села Воля-Любитівська звершуватиме ієрей Валерій Братунь.



«Ми щиро вітаємо о. Андрія Сеха та церковну громаду в лоні Волинська єпархія Православної Церкви України», – йдеться у дописі.



Нагадують, що від від моменту дарування Томосу про автокефалію ПЦУ до Ковельського деканату Волинської єпархії ПЦУ з Московського Патріархату перейшли такі парафії (села): Старі Кошари, Доротище, Радошин, Битень, Байківці, Скулин, Старий Мосир, Новий Мосир, Воля-Любитівська. Також парафія сала Тойкут, де немає Московського Патріархату, а громада має орендоване приміщення для молитви та чекає від влади милості, щоб надала земельну ділянку для будівництва нового Свято-Покровського храму (старий був знищений в 20 столітті в період другої світової війни та частково комуністичною владою).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Релігійна громада святого Петра Могили УПЦ Московського Патріархату села Воля-Любитівська перейшла в лоно Православної Церкви України.Про це повідомили на сторінці Ковельського деканату Волинської єпархії ПЦУ Уввійшовши до храму (на певний період храм був опечатаний) після реєстрації установчих документів церковна громада на чолі з протоієреєм, благочинним Голобського округу Ковельський деканат Волинської єпархії, ПЦУ звершила першу Божественну Літургію українською мовою. Це сталося минулої неділі.Надалі Богослужіння в храмі святого Петра Могили ПЦУ села Воля-Любитівська звершуватиме ієрей«Ми щиро вітаємо о. Андрія Сеха та церковну громаду в лоні Волинська єпархія Православної Церкви України», – йдеться у дописі.Нагадують, що від від моменту дарування Томосу про автокефалію ПЦУ до Ковельського деканату Волинської єпархії ПЦУ з Московського Патріархату перейшли такі парафії (села): Старі Кошари, Доротище, Радошин, Битень, Байківці, Скулин, Старий Мосир, Новий Мосир, Воля-Любитівська. Також парафія сала Тойкут, де немає Московського Патріархату, а громада має орендоване приміщення для молитви та чекає від влади милості, щоб надала земельну ділянку для будівництва нового Свято-Покровського храму (старий був знищений в 20 столітті в період другої світової війни та частково комуністичною владою).

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