Ще дев'ять волонтерів з Волині відправились відновлювати село на Херсонщині





Про це Юрій Погуляйко.



Слід зазначити, що наймолодшому будівельнику 19 років, а найстаршому – 53. Бригада замінить попередню і продовжить перекривати житлові будинки.



Нагадаємо, що у Благодатівці через російське повномасштабне вторгнення зруйновано три вулиці: Миру, Набережну та Шевченка. Відтак, потребують відновлення 93 помешкання та один центр первинної медико-санітарної допомоги. З них – 17 споруд повністю зруйновані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дев’ять волонтерів з Камінь-Каширщини відправились відновлювати село на Херсонщині . А саме Благодатівку, над яким взяла шефство Волинська область у рамках президентської ініціативи «Пліч-о-пліч».Про це повідомив голова Волинської ОВАСлід зазначити, що наймолодшому будівельнику 19 років, а найстаршому – 53. Бригада замінить попередню і продовжить перекривати житлові будинки.Нагадаємо, що у Благодатівці через російське повномасштабне вторгнення зруйновано три вулиці: Миру, Набережну та Шевченка. Відтак, потребують відновлення 93 помешкання та один центр первинної медико-санітарної допомоги. З них – 17 споруд повністю зруйновані.

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