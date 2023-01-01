Ще дев'ять волонтерів з Волині відправились відновлювати село на Херсонщині

Ще дев'ять волонтерів з Волині відправились відновлювати село на Херсонщині
Дев’ять волонтерів з Камінь-Каширщини відправились відновлювати село на Херсонщині. А саме Благодатівку, над яким взяла шефство Волинська область у рамках президентської ініціативи «Пліч-о-пліч».

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Слід зазначити, що наймолодшому будівельнику 19 років, а найстаршому – 53. Бригада замінить попередню і продовжить перекривати житлові будинки.

Нагадаємо, що у Благодатівці через російське повномасштабне вторгнення зруйновано три вулиці: Миру, Набережну та Шевченка. Відтак, потребують відновлення 93 помешкання та один центр первинної медико-санітарної допомоги. З них – 17 споруд повністю зруйновані.

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Теги: Волинь, Херсонщина, відбудова
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