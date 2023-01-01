Показали, як волинські будівельники відновлюють село Благодатівка на Херсонщині. ФОТО
Сьогодні, 17:33
Показали перші результати роботи волинських будівельників, які працюють у селі Благодатівка Калинівської громади на Херсонщині.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Відновлення звільнених територій Херсонщини відбувається в рамках президентської ініціативи «Пліч-о-пліч». Загалом, 15 регіонів України працюють у громадах Херсонської області.
"Бригади волинських будівельників працюють уже протягом двох тижнів. За цей час відновлено дах у частині житлових помешкань. Тож ділюся фото перших відновлених помешкань.
Позиція держави – відбудовувати зруйноване російськими терористами житло та надати можливістю людям повернутися до рідних домівок", - йдеться в повідомленні.
Загалом у населеному пункті потребують відновлення 94 будинки. З них один фельдшерсько-акушерський пункт, решта – це житлові будівлі. Серед них 17 споруд повністю зруйновані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Відновлення звільнених територій Херсонщини відбувається в рамках президентської ініціативи «Пліч-о-пліч». Загалом, 15 регіонів України працюють у громадах Херсонської області.
"Бригади волинських будівельників працюють уже протягом двох тижнів. За цей час відновлено дах у частині житлових помешкань. Тож ділюся фото перших відновлених помешкань.
Позиція держави – відбудовувати зруйноване російськими терористами житло та надати можливістю людям повернутися до рідних домівок", - йдеться в повідомленні.
Загалом у населеному пункті потребують відновлення 94 будинки. З них один фельдшерсько-акушерський пункт, решта – це житлові будівлі. Серед них 17 споруд повністю зруйновані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Випускниця з Волині, яка набрала на мультитесті 600 балів, отримала сертифікат на 5 тисяч
Сьогодні, 17:48
Показали, як волинські будівельники відновлюють село Благодатівка на Херсонщині. ФОТО
Сьогодні, 17:33
Волинський бойовий медик врятував сотні життів на війні
Сьогодні, 16:53
Медіа