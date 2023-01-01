Показали, як волинські будівельники відновлюють село Благодатівка на Херсонщині. ФОТО

Показали, як волинські будівельники відновлюють село Благодатівка на Херсонщині. ФОТО
Показали перші результати роботи волинських будівельників, які працюють у селі Благодатівка Калинівської громади на Херсонщині.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Відновлення звільнених територій Херсонщини відбувається в рамках президентської ініціативи «Пліч-о-пліч». Загалом, 15 регіонів України працюють у громадах Херсонської області.

"Бригади волинських будівельників працюють уже протягом двох тижнів. За цей час відновлено дах у частині житлових помешкань. Тож ділюся фото перших відновлених помешкань.

Позиція держави – відбудовувати зруйноване російськими терористами житло та надати можливістю людям повернутися до рідних домівок", - йдеться в повідомленні.

Загалом у населеному пункті потребують відновлення 94 будинки. З них один фельдшерсько-акушерський пункт, решта – це житлові будівлі. Серед них 17 споруд повністю зруйновані.
Показали, як волинські будівельники відновлюють село Благодатівка на Херсонщині. ФОТО
Показали, як волинські будівельники відновлюють село Благодатівка на Херсонщині. ФОТО
Показали, як волинські будівельники відновлюють село Благодатівка на Херсонщині. ФОТО
Показали, як волинські будівельники відновлюють село Благодатівка на Херсонщині. ФОТО
Показали, як волинські будівельники відновлюють село Благодатівка на Херсонщині. ФОТО
Показали, як волинські будівельники відновлюють село Благодатівка на Херсонщині. ФОТО
Показали, як волинські будівельники відновлюють село Благодатівка на Херсонщині. ФОТО
Показали, як волинські будівельники відновлюють село Благодатівка на Херсонщині. ФОТО
Показали, як волинські будівельники відновлюють село Благодатівка на Херсонщині. ФОТО

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Теги: Волинь, Херсонщина, відбудова
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