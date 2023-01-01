Показали, як волинські будівельники відновлюють село Благодатівка на Херсонщині. ФОТО





Про це Юрій Погуляйко.



Відновлення звільнених територій Херсонщини відбувається в рамках президентської ініціативи «Пліч-о-пліч». Загалом, 15 регіонів України працюють у громадах Херсонської області.



"Бригади волинських будівельників працюють уже протягом двох тижнів. За цей час відновлено дах у частині житлових помешкань. Тож ділюся фото перших відновлених помешкань.



Позиція держави – відбудовувати зруйноване російськими терористами житло та надати можливістю людям повернутися до рідних домівок", - йдеться в повідомленні.



Загалом у населеному пункті потребують відновлення 94 будинки. З них один фельдшерсько-акушерський пункт, решта – це житлові будівлі. Серед них 17 споруд повністю зруйновані.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Показали перші результати роботи волинських будівельників, які працюють у селі Благодатівка Калинівської громади на Херсонщині.Про це повідомив голова Волинської ОВАВідновлення звільнених територій Херсонщини відбувається в рамках президентської ініціативи «Пліч-о-пліч». Загалом, 15 регіонів України працюють у громадах Херсонської області."Бригади волинських будівельників працюють уже протягом двох тижнів. За цей час відновлено дах у частині житлових помешкань. Тож ділюся фото перших відновлених помешкань.Позиція держави – відбудовувати зруйноване російськими терористами житло та надати можливістю людям повернутися до рідних домівок", - йдеться в повідомленні.Загалом у населеному пункті потребують відновлення 94 будинки. З них один фельдшерсько-акушерський пункт, решта – це житлові будівлі. Серед них 17 споруд повністю зруйновані.

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