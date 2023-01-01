Випускниця з Волині, яка набрала на мультитесті 600 балів, отримала сертифікат на 5 тисяч
Сьогодні, 17:48
Сьогодні у Ковелі під час сесії міський голова Ігор Чайка вручив сертифікат на п’ять тисяч гривень випускниці ліцею № 11 Богдані Ладанець.
Про це повідомили у Ковельській міськраді.
Цьогоріч дівчина єдина у громаді набрала максимальних 600 балів з національного мультипредметного тесту.
Школу Богдана закінчила із золотою медаллю. Упродовж усіх років вона навчалась на відмінно, мала чимало перемог на конкурсах та олімпіадах.
Планує здобувати професію у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
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Про це повідомили у Ковельській міськраді.
Цьогоріч дівчина єдина у громаді набрала максимальних 600 балів з національного мультипредметного тесту.
Школу Богдана закінчила із золотою медаллю. Упродовж усіх років вона навчалась на відмінно, мала чимало перемог на конкурсах та олімпіадах.
Планує здобувати професію у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
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