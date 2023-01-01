Випускниця з Волині, яка набрала на мультитесті 600 балів, отримала сертифікат на 5 тисяч

Випускниця з Волині, яка набрала на мультитесті 600 балів, отримала сертифікат на 5 тисяч
Сьогодні у Ковелі під час сесії міський голова Ігор Чайка вручив сертифікат на п’ять тисяч гривень випускниці ліцею № 11 Богдані Ладанець.

Про це повідомили у Ковельській міськраді.

Цьогоріч дівчина єдина у громаді набрала максимальних 600 балів з національного мультипредметного тесту.

Школу Богдана закінчила із золотою медаллю. Упродовж усіх років вона навчалась на відмінно, мала чимало перемог на конкурсах та олімпіадах.

Планує здобувати професію у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Випускниця з Волині, яка набрала на мультитесті 600 балів, отримала сертифікат на 5 тисяч


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